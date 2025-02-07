Касым-Жомарт Токаев считает предложенную правительством Казахстана ставку НДС завышенной. Об этом глава государства сказал на встрече с представителями отечественного бизнеса. Глава государства сказал, что ставка по НДС должна быть дифференцированная, передает Informburo.kz.

Фото пресс-службы президента

Президент поручил кабинету министров дополнительно проработать вопрос по ставке налога на добавленную стоимость, подчеркнув, что любые нововведения должны проводиться на основе всестороннего анализа и продуманной стратегии.

"Нужно проработать разные варианты, учитывающие специфику отраслей экономики. Я раньше на этот счёт не высказывался, поскольку каждое мое слово, каждое высказывание в силу служебного статуса может рассматриваться как строгое поручение. Но сейчас я хотел бы высказаться. Ставка по НДС должна быть дифференцированная", – сказал глава государства.

Решение по её верхней планке правительство должно принять на основе точных расчетов, "с учётом мнения квалифицированных экспертов, предпринимателей и депутатов".

"Одно понятно, что предложенная правительством ставка всё же была завышена (20%. – Авт.). Вы озвучили эту цифру. Реакция была достаточно острая, временами слишком, на мой взгляд, обостренная, поскольку это было предварительное предложение, которое подлежит обсуждению. Я подчеркиваю, что работа правительства в этом направлении должна продолжаться с учётом мнений всех представителей, будь то бизнес, общественность, предприниматели, эксперты", – заявил президент.

Решение необходимо принять в этом году.

Касым-Жомарт Токаев добавил, что нужны оптимальные решения, которые, с одной стороны, обеспечат благоприятные условия и не будут создавать препоны бизнесу, а с другой, позволят навести порядок в налоговой сфере и обеспечат рост поступлений в бюджет.

Напомним, о необходимости поднять ставку налога на добавленную стоимость заявил премьер-министр Олжас Бектенов. Следом министр национальной экономики Серик Жумангарин пояснил, что в правительстве пока не определились, какой будет ставка - от 16 до 20 процентов.

В Костанае планируемым изменениям особенно возмутились представители малого бизнеса. Они не раз подчеркивали, что налоговые нововведения неизбежно приведут к повышению цен для конечного потребителя. Бизнесмены обращали внимание и на то, что помимо ставки планирют также снизить порог для постановки на учет в качестве плательщика НДС.

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