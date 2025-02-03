Сегодня, 3 февраля, более 60 человек собрались в офисе областного филиала Общенациональной социал-демократической партии. Цель - выразить мнение бизнеса о нашумевших налоговых нововведениях, предложенных Министерством национальной экономики РК.

- Считаем, что нужно сейчас показать власти, как это повлияет на малый и микробизнес... Повышение ставки НДС до 20% затронет колоссальное количество людей, которые и так выживают, - сказал председатель филиала ОСДП Дамир ДЖАКАНОВ, - я сам предприниматель, у меня небольшая it-компания. То, что сейчас делает государство, я считаю, что оно по-настоящему душит нас.

На встречу собрались именно представители малого бизнеса, многие из которых являются владельцами "магазинов у дома". В офис партии все пришедшие не поместились, многие слушали из коридора через открытую дверь.

Предприниматели высказывались эмоционально, бурно. К сожалению, не представлялись. Но несколько высказываний, которые характеризуют основные их опасения, приводим.

- Таким путем проблемы, которые копились 30 лет, не решить. Однозначно. Деньги не здесь надо искать. Надо пересматривать затраты, которое государство делает. Хотим всем показать, что мы такие развитые. Надо предложить правительству спуститься на землю, пожить на уровне простого человека, поездить по регионам, походить по нашим магазинам, посмотреть на наших покупателей - что они покупают, на какие деньги.

Предприниматели не раз подчеркивали, что налоговые нововведения неизбежно приведут к повышению цен для конечного потребителя.

- Заберем у людей последнее. Вы зайдите каждый в Kaspi Pay и посмотрите отчеты. Люди уже сегодня все берут в кредит через Kaspi Red - воду, хлеб, масло подсолнечное. О каком НДС вы говорите?

- Если менять налог, то каскадно: для крупных и богатых - одна ставка, для микробизнеса - другая. И сейчас 12% НДС - это очень ощутимо. А тут, получается, вдобавок сразу два потрясения: 20% и снижение порога (для постановки на учет в качестве плательщика НДС - «НГ»)... Эти потрясения в конечном счете сильно скажутся на благосостоянии и бизнеса, и народа, всех нас... Снижение порога на столько означает, что все буквально перейдут в плательщики НДС, начиная с любого маленького киоска.

- 99% из нас не могут позволить себе бухгалтера, а он будет нужен. Мы как владельцы магазинов можем встать за техничку, за продавца, за грузчика, но за бухгалтера — нет. И бухгалтер не будет тебе на зарплате продавца сидеть. Нужен грамотный. Налоговый кодекс не терпит ошибок. А штрафы какие! Несусветные просто!

- 80% предпринимателей стоят сами за прилавком. Почему? Мало того, что кадров в принципе мне хватает, но работники повышения зарплаты постоянно хотят - потому что страшная инфляция, бесконечные повышения коммунальных тарифов. Посчитало бы государство, какое количество люди выживет за счет мелкого бизнеса.

- Говорят: "Вы платите 3% на упрощенке всего". Но ведь это с оборота. Наши издержки никто не учитывает. А они растут постоянно. Вот сейчас бензин в свобождное плавание отпускают, тарифы на коммуналку поднялись. У многих магазины в жилых домах, и мы за магазин, который на месте какой-нибудь трехкомнатной квартиры, платим, как юрлица, по тарифам в 3-4 раза выше, чем физические лица... А мы еще должны самые ходовые социальные товары по низкой цене отпускать? С чего? И благотворительностью заниматься - на День пожилого человека дайте, на Новый год дайте, в День защиты детей дайте. И мы находим возможность, везем, помогаем... А теперь вот этот НДС. Ну хватит уже доить нас! Донесите наш вопль - дайте просто работать, просто жить.

Все называли идеи по повышению ставки НДС и снижению порога «губительными», «недопустимыми» и просили филиал ОСДП «донести» отношение малого бизнеса к ним до парламента, где эта партия имеет 4 депутатов.

Дамир Джаканов сообщил, что в ближайшие дни состоится встреча представителей регионов с руководством партии.

- Надо добиться, чтобы во всех филиалах прошли такие мероприятия, - сказал он присутствующим, - чтобы мнение людей было консолидированным.

Кроме того, добавил, что «возможно, получится подать заявку и провести мирное собрание - выйти и показать, что эта проблема затрагивает очень многих».

Фото Галины КАТКОВОЙ и Олега ПАКА