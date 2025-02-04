Сегодня обсуждение возможных налоговых нововведений в стране обсуждается очень бурно. При этом не стоит забывать, что решающее слово при внесении изменений в законы всегда за представительной властью. «НГ» направила нашим парламентариям несколько вопросов по этой теме.

В частности, мы спросили, поддерживают ли они как мажилисмены предложение правительства о повышении ставки налога на добавленную стоимость до 20% с одновременным снижением для бизнеса порога для постановки на учет по НДС; если да, то почему и какие обоснования этих шагов вы оцениваете как наиболее убедительные; что это даст стране: бизнесу и обычным людям.

Первым и достаточно подробно ответил мажилисмен Еркин АБИЛЬ. Он сразу отметил, что предложений о налоговых изменениях, сделанных на расширенном заседании правительства 28 января, в парламенте пока нет. Однако не отказался высказать свою точку зрения на проблему.

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"Механическое повышение НДС с 12% до 20% при сохранении существующей методики расчета и взимания этого налога не поддерживается мной, это безусловно, - написал в "НГ" депутат. - В своем выступлении вице-премьер, министр национальной экономики Серик Жумангарин сам признал, что НДС изменил свою природу, превратившись в налог с продажи. Если правительство одновременно предложит изменение методики расчета НДС, при которой эффективная ставка и общая налоговая нагрузка снизятся, это можно будет обсуждать. Но пока депутаты эти предложения не получили. Предложения правительства по снижению порога для постановки на учет по НДС - 15 млн тенге в год - тоже вызывают вопросы. Это 1,2 млн тенге в месяц. Это оборот, а чистый доход при этом, как правило, не превышает 100-150 тысяч тенге. На мой взгляд, это слишком низкий порог для взимания НДС, он не намного выше минимальной зарплаты. С этим тоже сложно согласиться.

Налог с оборота не может быть выше 5-6%, более высокая ставка разорит любой бизнес. Оптимальная нагрузка, при которой и «волки» в лице бюджета сыты, и «овцы» в лице налогоплательщиков целы – 3-4% с оборота, или 30-40% с дохода. Из этого и надо исходить при разработке нового Налогового кодекса.

Повышение НДС прямо скажется на ценах на товары и услуги, в этом все эксперты едины. Это косвенный налог и взимается он фактически не с бизнеса, а с потребителей. При этом не совсем понятно, как отмена социального налога на работодателей и пенсионных отчислений за счет работодателя повысит зарплату работника? Для меня лично этот механизм непонятен.

В мажилисе идет обсуждение проекта нового Налогового кодекса, но вот этих новелл, озвученных на расширенном заседании Правительства 28 января, в нем нет. Пока мы обсуждаем проект, внесенный в Парламент в сентябре.

Сейчас мы ждём конкретные предложения Правительства. Думаю, они будут внесены во второй половине февраля. После этого будет идти обсуждение в рабочей группе, в состав которой вхожу и я. Кстати, руководителем этой группы является еще один наш костанайский депутат - Берик Бейсенгалиев. Рассмотрим резоны правительства, посмотрим расчеты. Нужно выслушать позиции экспертов, представителей бизнеса.

В любом случае автоматически предложения правительства приниматься не будут.

Безусловно, налоговая система нуждается в модернизации. У нас сложилась парадоксальная ситуация, когда экономика выросла на 4,8%, а план по сбору налогов в республиканский бюджет не выполнен почти на 30%. Деньги есть, но идут они мимо бюджета. Учитывая, что налоги с МСБ идут прежде всего в местный бюджет, а там у нас ситуация не так плоха, есть ли необходимость вовлекать весь малый и средний бизнес в сферу НДС – непонятно.

Повторю, у нас пока нет предмета обсуждения. Но уверен, что именно в таком виде - как механической увеличение НДС на 8% при одновременном расширении круга облагаемых – поправки вряд ли будут одобрены Парламентом.

Добавлю, что в рамках текущего обсуждения Налогового кодекса депутаты предложили свои поправки. Мы предлагаем несколько иной подход - пересмотреть налоговые льготы для финансово-банковской и горнорудной сфер и навести порядок с учетом подакцизной продукции".

Другие наши депутаты пока - в отсутствие предмета обсуждения - не высказались. Однако после начала непосредственной работы с предложениями правительства, обещали дать комментарии.

Сам вице-премьер Серик Жумангарин говорил о том, что поправки войдут в парламент для обсуждения во второй половине февраля. Но есть информация, что они поступят уже на этой неделе.