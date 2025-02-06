Встреча министра торговли и интеграции РК Армана ШАККАЛИЕВА прошла сегодня, 6 февраля, в акимате Костанайской области. Вопрос о ставке НДС задал предприниматель Бахыт АХМЕТОВ.

- Вы призываете инвестировать, вкладывать и расширяться, но в прессе и у всех на слуху изменения в налоговой политике государства, - сказал Ахметов. - Как представитель Кабинета министров, можете вы прокомментировать и дать хоть какое-то понимание? Начало года и так не было легким. Сейчас нет понимания: нужно ли вкладываться, каким будет НДС. Даже если он коснется только субъектов крупного бизнеса, но мы у них покупаем. То есть, если оптовики поднимут цены, то и нам придется поднимать. Также было анонсировано, что при повышении НДС уберут обязательные пенсионные выплаты и соцотчисления со стороны работодателя. Все ли это в силе? Потому что вроде как проект закона будет уже в пятницу.

Шаккалиев в ответ признал: "налоговый маневр" - тема очень болезненная и непростая.

- Вы же все слышали, что у нас есть диспропорция в бюджете, - сказал министр. - Есть разные сценарии: и на 16, и на 18, и на 20 процентов. Они сейчас на стадии обсуждения. Если речь идет о повышении ставки НДС, или, как его называют - "народный налог", то речь шла и о том, что все социальные налоги будут исключены или существенно сниижены. Я вам сейчас не скажу, к какому сценарию идет обсуждение.

Министр торговли также сообщил, что его ведомство дало предложение по минимальному порогу постановки на учет плательщиков НДС.

- Порог, который был объявлен (15 млн годового оборота - "НГ"), это не порог, - заявил Шаккалиев. - "Миллион тенге в месяц? Вы что, смеетесь?" - я так сказал своим коллегам, когда мы рассуждали. Поэтому мы, как министерство, внимательно отслеживаем и ведем дискуссии, что по порогу надо внимательно смотреть. Чтобы наши предприниматели не пострадали. Сейчас расчеты идут.

Шаккалиев отметил, что более четкие контуры налоговой политики появятся на следующей неделе. Но его ведомство "видит риски роста цен".

Фото Георгия ГОВОРОВА

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