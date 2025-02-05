Вчера, 4 февраля, на своей странице в Facebook депутат мажилиса Еркин АБИЛЬ опубликовал дополнение к оценкам, которые активно высказываются по поводу грядущей налоговой реформы. Главный повод для беспокойства бизнеса - одновременное повышение ставки НДС и снижение порога по нему.

Фото parlam.kz

- Предложенное Правительством повышение НДС НЕ КАСАЕТСЯ предпринимателей, работающих в формате BtoC (business-to-consumer, бизнес для потребителя), т.е. в РОЗНИЦУ - кафе, магазины, услуги населению, - пишет мажилисмен, - для них остается специальный налоговый режим, даже если их обороты будут больше не только 15 млн, но и 100 млн тенге. Там порог (по годовому обороту - «НГ») предлагается 2 млрд тенге. Плательщиками НДС будут только предприятия, работающие BtoB (бизнес для бизнеса) и BtoG (бизнес для государства). По ставкам и условиям определенности еще нет. Правительство официально свои предложения в Мажилис не внесло. Ежедневно идут консультации и обсуждения. В ближайшую пятницу этот вопрос будет рассматриваться Комитетом по финансам и бюджету.

Отметим, что сохранение специального налогового режима с освобождением от уплаты НДС и указанным размером порогового значения (2,2 млрд тенге) предусматривается проектом нового Налогового кодекса, который парламент рассматривает с сентября 2024 года.

Однако ясно, что само по себе повышение ставки НДС сразу на 8% для плательщиков неизбежно повысит цены оптовых закупок, всего импорта, что поднимет цены в тех же розничных магазинах. Это скажется на покупательской способности и снизит доходность бизнеса.

Депутаты эти риски понимают, судя по тому, что сегодня, 5 февраля, член парламентского комитета по финансам и бюджету, руководитель рабочей группы по проекту Налогового кодекса Берик БЕЙСЕНГАЛИЕВ на пленарном заседании озвучил депутатский запрос премьер-министру.

- Мы часто слышим, что пришло время принятия сложных и смелых решений. С этим, думаю, согласны многие. Но что мы видим? Правительство предлагает одномоментно повысить НДС и уменьшить порог его уплаты. При этом НДС, не имея зачета, может стать налогом с оборота, и вся сумма будет включена в стоимость товаров, став дополнительной финансовой нагрузкой для конечного потребителя, - говорится в запросе. - Есть большая вероятность, что бизнес станет еще больше дробиться и уходить в тень.

Бейсенгалиев предложил правительству оптимизировать неэффективные расходы, улучшить налоговое администрирование. Говоря об инициативе правительства по повышению ставки НДС, он призвал «подойти к вопросу комплексно, изучив другие подходы и предложения», которые имеются у депутатов.

- Учитывая сохранение режима розничного налога для субъектов бизнеса, работающих с населением, считаем, что уровень порога требует дополнительного обсуждения... Налогов у бизнеса брать нужно столько, сколько они могут дать без ущерба для себя. А не столько, сколько, по мнению правительства, необходимо для пополнения бюджета, - говорится в запросе.

На то, чтобы подготовить ответ, по закону дается 30 дней. Но с учетом сложившейся в обществе ситуации депутаты ожидают его гораздо раньше.