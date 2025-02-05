Согласно заключению экспертизы, на колесе нет признаков качения, а шина лопнула не до, а вследствие ДТП. Эксперт считает, что повреждение шины не могло привести к тому, чтобы машина съехала с полосы.

Константин Заря / Фото из архива "НГ"

Согласно обвинению, 18 декабря 2023 года на 41 км трассы Аулиеколь-Костанай Honda CR V под управлением подсудимого Константина Зари, следуя за лесовозом, выехала на встречную полосу и столкнулась с BMW X5 потерпевшего Сергея Мнеяна. Машину последнего занесло на встречную полосу, где она врезалась в Chevrolet Cobalt и Hyundai accent. Водитель Cobalt Александр Скацкий скончался на месте. В ДТП также попал "ВАЗ 2110". Дело рассматривает суд Костанайского района в Тобыле.

Нулевой пациент

Центр судебных экспертиз Министерства юстиции РК исследовал переднее левое колесо Honda Константина Зари. Заключение огласил прокурор Бауржан БЕЙСЕМБАЕВ 5 февраля:

- Следов качения на разгерметизированной шине нет. Отсутствие признаков, характерных для качения колеса на шине, указывает на то, что разгерметизация произошла в момент ДТП. Состояние колеса указывает на разгерметизацию колеса вследствие взаимодействия указанных транспортных средств между собой при столкновении. Взаимодействие способствовало разрушению их деталей и внедрению их в шину колеса машины марки Honda. Учитывая, что разгерметизация произошла в момент ДТП, очевидно, в причинно-следственной связи факт его разгерметизации и потеря устойчивости автомобиля не состоят. Соответственно, разгерметизация переднего левого колеса автомобиля Honda способствовать его смещению с прямолинейного курса не могла. Поскольку разгерметизация произошла в момент ДТП, очевидно, что водитель и лицо, ответственное за техническое состояние автомобиля, обнаружить повреждение до ДТП не могли. Его повреждение является следствием данного происшествия.

Сам по себе этот факт, судя по всему, не работает ни в пользу, ни против виновности Зари. Он лишь говорит: шина Honda лопнула не раньше, а вследствие первого столкновения в этом большом ДТП - столкновения машин Зари и Мнеяна. Вопрос в том, кто из них выехал на встречную.

Напомним две детали о Мнеяне из материалов дела. Ранее адвокат подсудимого Марат Шуакпаев огласил сведения о многочисленных фактах превышения Сергеем Мнеяном скорости в разных регионах страны, которые противоречат показаниям потерпевшего о том, что он не нарушал скоростной режим.

Потерпевшие Омаровы, сидевшие в Hyundai accent, считают, что это Мнеян выехал со своей полосы и спровоцировал ДТП.

А был ли Volkswagen?

Помните трёх рыбаков, которые, следуя прямо за машиной подсудимого на Volkswagen Taro, сумели избежать аварии? Шуакпаев продолжает напоминать судье, что камеры системы фиксации участников ДТП "Автоураган" не увидели их машину.

На допросе дознаватель Алишер Кушекбаев отвечал, что запрашивал сведения у телефонного оператора - сотовые вышки в той местности зафиксировали телефон одного из рыбаков. Тогда защитник подсудимого выразил недоверие такому способу привлечения свидетелей.

5 февраля гособвинитель прочитал из материалов дела, что один из ранних адвокатов Зари (Шуакпаев - третий по счёту) запрашивал у Altel сведения по одной из машин, на что компания ему ответила: телефонные операторы не обязаны предоставлять такие данные.

Исследовать материалы дела продолжат 7 февраля.

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