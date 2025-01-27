27 января в Костанайском районном суде (Тобыл) впервые допросили пассажира автомобиля, ехавшего прямо за машиной подсудимого, но избежавшего аварии. Также впервые дал показания в суде водитель лесовоза, который ехал впереди машины подсудимого и всей колонны участников ДТП.

Подсудимый Константин Заря (слева) и адвокат Марат Шуакпаев / Фото из архива "НГ"

Согласно обвинению, 18 декабря 2023 года на 41 км трассы Аулиеколь-Костанай Honda CR V под управлением подсудимого Константина Зари, следуя за лесовозом, выехала на встречную полосу и столкнулась с BMW X5 потерпевшего Сергея Мнеяна. Машину последнего занесло на встречную полосу, где она врезалась в Chevrolet Cobalt и Hyundai accent. Водитель Cobalt Александр Скацкий скончался на месте. В ДТП также попал "ВАЗ 2110".

Нурлыбек Абдыкалыков подключился к допросу онлайн

Свидетель Нурлыбек АБДЫКАЛЫКОВ вместе с друзьями ехал с рыбалки за Honda под управлением Зари и перед колонной, попавшей в ДТП. В том самом Volkswagen Taro, которому удалось избежать столкновения. Его товарищей допросили 20 ноября.

- Я спал на заднем сидении, - поясняет свидетель. - Проснулся от криков и искр, которые летят перед машиной. Там кричали: "Вот, я же говорил, сейчас что-то будет, что-то зацепит". От этих комментариев я проснулся - и уже искры летят в сторону машины. Темирлан (за рулём - "НГ") вправо уходит от столкновения. Потом он остаётся справа. Посередине стояла Honda CRV. Большегруз уже уехал. Он даже не видел, наверное, что сзади происходит. Мы вышли, сразу назад побежали, потому что сзади был капец - там все фары потухли. Подбежали к Honda, спросили, всё ли нормально. Потом дальше пошли. Там уже непонятно, кто с кем. Все машины в одной куче были.

Абдыкалыков сообщил, что лесовоз в аварии не участвовал. Водитель грузовика Юрий Абрамов, допрошенный также 27 января, пояснил, что точно почувствовал бы, если бы в машину что-то врезалось.

Потерпевшие Омаровы сидели в Hyundai accent. Напомним, эти свидетели и дочь подсудимого считают, что это не Заря съехал со своей полосы и врезался в машину Мнеяна, а последний выехал на встречную и врезался в автомобиль подсудимого.

Когда адвокат Зари Марат ШУАКПАЕВ спрашивал у Мнеяна, превышал ли он скорость в день ДТП, тот ответил, что не превышал ни в тот день, ни ранее. Впоследствии защитник подсудимого предоставил сведения о фиксировании неоднократных фактов превышения Мнеяном скорости. А сегодня попросил судью провести выездное заседание на месте происшествия:

- Я, как защитник Зари, неоднократно использовал возможность выезда на место происшествия для определения скорости движения. Я хочу доказать ложность показаний потерпевшего Мнеяна, что он не нарушал скоростной режим. Дополнительного осмотра места происшествия не было, не просмотрели "Автоураган" (система, фиксирующая номера машин участников ДТП на камеры - "НГ") и даже не было сделано следственного эксперимента, столь необходимого для определения скоростного режима. Я хочу доказать, что Мнеян превышал скорость.

- Какой-либо следственный эксперимент на сегодня невозможен, - возразил представитель Мнеяна Михаил ЩУР. - Отсутствует машина схожая. Невозможно определить время и путь для определения скорости. Математические расчёты ни по одному уголовному делу не принимались во внимание. Нам необходимы приборы, которые определяли бы скорость транспортного средства.

Судья отклонил ходатайство о выездном заседании. Шуакпаев на это ответил, что он вправе предоставить результаты своего эксперимента на месте происшествия и пообещал провести его. Судья согласился.

Следующее заседание назначено на 29 января.

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