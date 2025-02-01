17 мая прошлого года на сайте epetition.kz была опубликована петиция с названием «Костанайцы ПРОТИВ сноса жилья и точечной застройки». Ее автор - костанайский юрист-консультант палаты «Заңгер», частый герой публикаций «НГ» Жаслан БАЙБАЗАРОВ. О том, что, по его мнению, необходимо изменить при разработке проектов детальной планировки (ПДП), он рассказал корреспонденту «НГ».

О собеседнике: окончил Костанайский государственный университет (ныне КРУ им. Байтурсынова) по специальности «юрист». Работает юристом с 1998 года. Костанайцам запомнился участием в громких судебных процессах. В частности, по делам об оспаривании законности ПДП микрорайона Арай Костаная, действий полиции при выявлении фактов ночной торговли спиртным, по тяжбе между подрядчиком и заказчиком капремонта областной детской больницы и по иску жителей микрорайона Кунай о балансовой принадлежности фасадных газопроводов.

«Один дом - один голос»

Сбор голосов под петицией о ПДП завершился 17 ноября 2024 года - через полгода после опубликования. Подписались всего 256 человек. Для ее рассмотрения нужно было собрать 2 500 подписей (не 50 000, так как петиция адресована в местные органы, а не центральные). Просмотрели документ 4 748 человек. Так как петиция не набрала необходимое количество голосов, власти рассмотрели ее как обычное обращение от граждан. Отдел архитектуры и градостроительства акимата Костаная перенаправил его в Комитет по делам строительства и ЖКХ Минпрома РК. Этот госорган пока не ответил.

Жаслан Байбазаров: «Я думаю, что проблема в том, что люди не верят в изменения»

Если вкратце, Байбазаров предлагает:

1. Обязать акимат и разработчиков проектов учитывать мнения владельцев недвижимости (более 51% от общего числа) при разработке и реализации ПДП на общественных слушаниях.

2. Регистрация голосующих должна проводиться только среди собственников недвижимости на данной территории по принципу «одна квартира - один голос», «один дом - один голос». В случае равенства голосов у совладельцев учитывать два голоса от владельцев одного объекта.

3. Обязать акимат разрешать или заказывать разработку ПДП только для территорий, где 100% недвижимости находится в частной собственности застройщика (за исключением памятников и госимущества).

- Костанайцы обеспокоены тем, что разработка ПДП без учета мнения местных жителей ведет к социальным проблемам, таким как протесты, снижение стоимости недвижимости, неудобства от стройки и коммунальные коллапсы, - указывает в тексте петиции Байбазаров. - На общественных слушаниях часто игнорируется мнение граждан, а чиновники открыто заявляют, что эти слушания - формальность.

«Люди не верят в изменения»

- Почему вы решили создать такую петицию?

- В ней я отразил предложения, которые, по моему мнению и мнению жителей микрорайона Арай, раскрывают проблематику общественных слушаний. Как я указывал в тексте петиции, чиновникам сейчас не обязательно учитывать мнение местных жителей, если они голосуют против утверждения ПДП. Закон не обязывает их делать это, а мы хотели изменить эту ситуацию.

- Если петиция так важна, то почему подписалось так мало граждан?

- Я думаю, что проблема в том, что люди не верят в изменения. Если посмотреть посты СМИ, публикации в различных соцсетях, возмущающихся много, но они не подписывают петицию, потому что не верят в конечный результат. Если бы были примеры, когда после подписания петиции вносились реальные изменения, я думаю, что люди активнее ставили подписи и таким образом отстаивали свои права.

- Были сложности в том, чтобы подписать петицию?

- Когда мы ее только разместили, многие звонили мне и говорили, что не могут поставить подпись. Проблема возникала на стороне портала eGov, который обеспечивает надлежащую работу сайта epetition. То есть даже при наличии ЭЦП человек не может подписать - выдает ошибку. Причина не известна. Сколько люди возмущаются, результат тот же самый. Я неоднократно обращался в госорганы, чтобы это узнать, но ответ по существу так и не был получен. А само наличие ЭЦП сейчас у людей не вызывает проблем, она есть практически у всех. Тут сложность только в том, что, если человек работает в бюджетных или госорганах либо как-то связан с ними, он может опасаться подписывать такие петиции, так как они не анонимны и видно, кто ее подписал.

«Регулировать будем большинством голосов»

- Почему вы считаете, что принцип «один дом - один голос» будет справедлив для общественных слушаний по ПДП и для всех собственников имущества?

- Как правило, на территории, где утверждается то или иное ПДП, небольшое количество домов (обычно около 200-500), и, соответственно, голосов будет не так много. В основном это частный сектор. И очень мало ПДП, где есть именно многоквартирные жилые дома (МЖД). Это происходит потому, что обычно рядом с МЖД никто не строится, это делают либо на свободных землях, либо после того, как сносят частный сектор и выкупают участки на его месте.

Жителям квартир обычно все равно, что происходит рядом с ними, они считают, что их права не нарушаются. Хотя на практике мы видим, что строительство 19-этажного жилого дома в центре Костаная (ЖК «Васильевский», застройщик ТОО «Елена-Д - «НГ») привело к тому, что строители заняли участок проезжей части и пешеходной зоны по ул. Толстого. Их оштрафовали, но никто не просил демонтировать ограждение, хотя оно уже полтора года занимает общественно значимую территорию.

Кроме того, при желании можно организовать на территории застройки «резиновые квартиры» и прописать туда больше людей, чем должно проживать по договору, либо зарегистрировать право собственности, ведь одну сотую долю можно продать или подарить в частную собственность, тем самым нарастив количество голосов. А принцип «один дом - один голос» исключает такую возможность.

- А как решите вопрос с совладельцами недвижимости, если они не могут договориться? Чье мнение должно быть учтено?

- Можно ограничить количество людей, которые могут претендовать на голосование. Например, не более 3-5 человек. Не думаю, что будет существенная разница в голосах, но в любом случае это лишь наше предложение, его всегда можно обсудить и улучшить. Если у совладельцев будут разные голоса, то регулировать будем большинством. Чье мнение наберет 51% голосов, тот и победит.

- Как обеспечить прозрачность голосования, если собственники часто меняются?

- Это можно сделать с помощью видеофиксации, предоставления правоустанавливающих документов и наличия на голосовании специалиста ЦОН, который сможет определить, является ли человек собственником или нет.

А как во всем мире?

- Знаете ли вы, как проходят общественные слушания по ПДП в других странах? И как этот опыт можно применить в Казахстане?

- Мир облетели фотографии из Китая: стоит частный дом, вокруг - многоуровневая частная инфраструктура. И поезда, и машины объезжают этот частный дом. Это пример того, что власти в том случае действительно заботились о соблюдении интересов прав гражданина и не стали его принудительно выселять и сносить объект. Не знаю, насколько правильно там жить, но человек, вероятно, принял решение, что даже при таких условиях он хочет остаться, и это его право, которое гарантировано государством.

- Насколько мне известно, во многих городах Европы по законодательству запрещено строительство небоскребов в центре города. В первую очередь чтобы сохранить историческое наследие. Как думаете, применим ли у нас такой опыт?

- Не поверите, но такая норма есть и в нашем законодательстве! Мы об этом говорили в суде, когда обжаловали ПДП микрорайона Арай. Согласно генпланам городов и требованиям архитектурных регламентов, при реконструкции и застройке исторических территорий необходимо сохранять высотность, учитывать сложившуюся историческую форму зданий. Однако у нас это не соблюдается. Это работает, к сожалению, только на бумаге.

- Но есть и другие примеры и другое мнение: мегаполисы по всему миру (Нью-Йорк, Шанхай, Дубай) в центре города застроены небоскребами и бизнес-центрами, частный сектор при этом расположен на окраине. Правильно ли это на ваш взгляд?

- Приведу пример: вы ездите на подержанном авто, которому 7-10 лет, а вам говорят: «Зачем это старье? Давайте обяжем всех сдать такие машины, они получат $1 000-2 000 за них, возьмут вместо них новые». Но люди скажут: «Почему мы должны продать по дешевке свое имущество? У моего автомобиля другие параметры, он лучше в каких-то моментах, практичнее». То есть у каждого есть право владения объектом в частной собственности. Но сносить старые избушки, которые себя изжили, на мой взгляд, необходимо, они портят вид города. Я думаю, частным застройщикам нужно скупать их за хорошие деньги и строить новые дома только на таких участках.

- Почему, на ваш взгляд, важно разрабатывать ПДП только на той территории, которая полностью выкуплена застройщиком?

- На примере микрорайона Арай мы увидели, что есть люди, которые ни за что не продадут свой земельный участок. Им нравится жить в центре города и в частном доме, нет никакого желания куда-то переезжать. Но, имея участок вокруг таких домов, застройщик все равно реализует свои планы. Причем строительство может реализовываться без утвержденного ПДП, что, как мы выяснили в суде, является нарушением законодательства. Сейчас владелец одного такого дома (по ул. Тауелсиздик, 26) испытывает как минимум неудобства, а как максимум - угрозу жизни и здоровья: над ее участком ходит стрела строительного башенного крана, который поднимает какой-то груз и транспортирует к месту строительства. По закону это недопустимо, но у нас, как обычно, все можно...

«Больше знают - больше участвуют»

- Как вы планируете взаимодействовать с властью, чтобы внедрить ваше предложение?

- Практика показала, что, даже если петиция набирает необходимое количество подписей (например, против утильсбора или перевода времени), это не гарантирует изменения ситуации, поскольку госорганы могут принять решение об отсутствии такой необходимости либо целесообразности изменения законодательства. Но попытаться что-то изменить с помощью петиции можно.

Мы также хотим обратиться к депутатам парламента, чтобы они подошли к этому вопросу иначе, чтобы рассмотрели вопрос об исполнении процедуры слушаний по ПДП на местном уровне, и самое главное, чтобы она гарантировала людям учет их мнения и недопустимость ущемления их прав и интересов,

В России есть помощник президента, который докладывает ему об областных и федеральных проблемах, и они решаются. Но у нас такой системы пока нет.

- Как думаете, если повторно подать петицию, то сможет ли она в этот раз набрать нужное количество голосов? И что для этого нужно сделать?

- Да, я думаю, необходимо повторно подать петицию на сайт, при этом нужно освещать эту тему в СМИ. Чем больше людей знают об этом, тем больше участвуют. Если мы наберем необходимое количество голосов, есть вероятность, что депутаты парламента создадут рабочую группу и законопроект, а значит, дело сдвинется, и рано или поздно мы получим изменения в законодательстве.

- А вы планируете все это делать?

- Мои планы ограничиваются обязательствами в рамках заключенного договора с жителями микрорайона Арай. Пока в договоре нет предложения опубликовать новую петицию или как-то продолжать реализацию этих предложений.

Фото Андрея СКИБЫ