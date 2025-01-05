Решение по иску жительницы Костаная Тамары ЛУПАЧ к акимату Костанайской области огласили сегодня, 5 января, в административном суде (СМАС).

ПДП мкрн Арай/Фото из архива "НГ"

Напомним, истица заявляла , что ПДП микрорайона Арай (в центральной части Костаная вдоль ул. Тәуелсіздік), утверждённый постановлением акимата Костанайской области от 5 июля 2023 года, не соответствует генплану и затрагивает права и интересы местных жителей, так как его реализация приведет к принудительному выселению и сносу жилья. Тамара Лупач требует отмены постановления.

- Суд решил, в удовлетворении иска Лупач к акиму Костанайской области о признании незаконным и отмене постановления об утверждении ПДП микрорайона отказать, - зачитал решение председатель СМАС, судья Ибрагим ДЕЗИЕВ. - На решение может быть подана апелляционная жалоба, ходатайство прокурора в Костанайский областной суд в течение двух месяцев со дня его вынесения.

Он пояснил, почему суд вынес именно такое решение:

- Основным доводом стороны истца было то, что постановление по утверждению ПДП подписано лицом, которое не имело на это право, - напомнил Дезиев и пояснил. - Суд с этим не согласен, поскольку в законодательстве РК указано, что аким области вправе подписывать этот документ.

Он также отметил, что процедура утверждения ПДП была проведена без нарушений: были и общественные слушания, и согласование с полицией, экологами, ДЧС и СЭС.

При этом судья добавил, что ПДП можно корректировать, но не более двух раз в год.

Представитель истицы Жаслан БАЙБАЗАРОВ напомнил, что в прениях прокурор попросил суд вынести частные определения: о проведении проверки в адрес акимата области из-за того, что не устанавливаются охранные зоны памятников культуры и проверки строительства дома на месте бывшего военкомата (угол пр. Абая и ул. Тәуелсіздік). И спросил, делал ли это суд или нет.

- Это работа госорганов. Суд не должен кого-то направлять и показывать, - пояснил председатель СМАС. - ГАСК и другие госорганы должны проводить работу по выявлению нарушений законодательства.

Дезиев отметил, что с остальными доводами суда участники процесса могут ознакомиться в решении суда.

Тамара Лупач и Валерий Кулыга

- Суд вынес решение на свое усмотрение, но мы, жители микрорайна, на этом не будем останавливаться, - прокомментировала "НГ" решение суда Тамара Лупач. - Будем обращаться во все инстанции, чтобы добиться правды. Мы руки не опускаем!

Житель микрорайона Арай Валерий КУЛЫГА, который ранее проиграл в другом суде в деле об изъятии акиматом его участка под госнужды, также прокомментировал решение суда:

- Больше месяца шел этот процесс: наши представители приводили десятки, а то и сотни доводов — часами не замолкали! Но почему-то ни на что не обратили внимание, - отметил он. - Если честно, уже достало всё это беззаконие в отношении людей! Просто идет геноцид народа! А они еще хвастаются - "у нас в разработке 23 ПДП"! Хотят весь город уничтожить, а людям куда?! Кто-то последние деньги отдал, чтобы тут жить!

- Нарушения, которые были в ПДП, расписаны у нас практически на 15 страницах, и они имеют место быть, но против этого никто не возражал. Но всё свелось к обсуждению только одной темы - полномочен ли акимат области утверждать ПДП или нет, - поделился с "НГ" своими впечатлениями от вынесенного судом решения Жаслан Байбазаров. - Мы сейчас не услышали никаких разъяснений от суда насчет этого, и мы дождемся его решения.

- Во время процесса чиновники указывали вам, что исковые требования довольно объемны и расплывчаты, также говорили, что много из того, что вы указали, не относится к иску и не нарушает права истца. Как вы можете это прокомментировать? Как вы считаете, у вас были какие-то ошибки при составлении иска? - спросил я у Байбазарова.

- Я думаю, здесь проблема не в этом: госорганы - единая система, и если они признают, что вся эта работа (по утверждению ПДП) была проведена незаконно, тогда кто-то должен будет понести ответственность, - ответил представитель истицы. - В законе четко указано, что аким города областного значения должен утверждать ПДП, и КДС с нами согласился, но суд решил по-другому... Я думаю, что если бы в качестве истцов в процессе было бы человек 100-200, тогда бы да - это бы изменило ситуацию, а 5-10 особой роли не играют.

Он добавил, что не считает, что этот процесс затрагивал только земельные права истицы, как ранее утверждали чиновники.

- Он затрагивал права всех жителей Костаная, всех тех, кто считает, что принятые проектные решения не соответствуют требованиям законодательства, - подытожил Байбазаров.

Интересно, что на одном из заседаний представитель истца попросил привлечь в качестве заинтересованных лиц других жителей микрорайона, но судья не удовлетворил ходатайство, пояснив, что их права будет защищать прокуратура. В итоге прокурор в суде заняла нейтральную позицию и во время прений пояснила, что просит отказать в удовлетворении иска. Как рассказали"НГ" местные жители, после заседания они спросили почему прокурор не защищала в суде их интересы. Она пояснила, что "она может это делать, но не обязана".





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=54632

Фото Андрея СКИБЫ