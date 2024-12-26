Рассмотрение иска жительницы Костаная Тамары ЛУПАЧ к акимату Костанайской области продолжается в административном суде (СМАС). Корреспондент "НГ" побывал на двух последних слушаниях: 19-го и 25 декабря.

ПДП мкрн Арай/Фото из архива "НГ"

Истица заявляет, что ПДП микрорайона Арай (в центральной части Костаная вдоль ул. Тәуелсіздік), утвержденный постановлением акимата Костанайской области от 5 июля 2023 года, не соответствует генплану, затрагивает права и интересы местных жителей, так как его реализация приведет к принудительному выселению и сносу жилья. И требует отменить постановление.

10 декабря в суде обсуждали, кто должен подписывать ПДП - аким Костаная или области, могут ли находиться парки в общественно-деловых зонах, а также говорили о том, какие объекты культуры есть на территории ПДП микрорайона Арай и есть ли вокруг них охранные зоны.

Жители района приходят на заседание в качестве слушателей. Их интересы в суде представляет прокурор

19 декабря представитель истца Жаслан БАЙБАЗАРОВ попросил привлечь в качестве заинтересованных лиц других жителей микрорайона, но судья Ибрагим ДЕЗИЕВ не удовлетворил ходатайство, пояснив, что их права будет защищать прокуратура.

Об участии в процессе в качестве заинтересованного лица на стороне ответчика ходатайствовал представитель застройщиков (ИП Айткужинов и ТОО Alpamys Group) Арман ШАМЕНОВ.

Слева направо представители истца: Валентина Атаман-Лата, Жаслан Байбазаров и Арман Альмагамбетов

Представители истца попросили не удовлетворять ходатайство, отметив: было бы справедливо, чтобы права застройщиков также защищала прокуратура. Представители ответчика поддержали ходатайство Шаменова. Судья ходатайство не удовлетворил.

Однако в заседании 25 декабря Шаменов все-таки принял участие - но уже в качестве представителя другого заинтересованного лица - управления строительства, архитектуры и градостроительства Костанайской области. Представительница истца Валентина АТАМАН-ЛАТА подала ходатайство о его исключении из процесса, пояснив, что ранее Шаменов консультировал по вопросам ПДП местных жителей, то есть противоположной стороне, и это нарушает законодательство РК. Шаменов парировал, что это законно, конфликта и противоречия нет, так как юридической помощи истцу по этому делу он не оказывал. Судья согласился с ним и отклонил ходатайство.

Представитель истца Жаслан БАЙБАЗАРОВ на этом заседании продолжил тему охраны памятников культуры.

Так бывший военкомат выглядел еще в начале нулевых / Фото kostanay1879.ru





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=49116

- По законодательству РК на территории памятников истории и культуры устанавливаются границы особого регулирования, в пределах которых запрещаются и ограничиваются архитектурная, градостроительная и строительная деятельность, - отметил он. - Однако на практике рядом с памятником культуры - военкоматом по проспекту Абая (пересечение с ул. Тәуелсіздік) - по ПДП запланировано строительство домов, в том числе в красных линиях застройки. Очевидно, что без помощи акимата это сделать невозможно.

Апрель 2023 года - за забором остатки здания, утерявшего статус памятника / Фото из архива "НГ"

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точник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=48863

Байбазаров также сообщил, что при разработке ПДП, согласно законодательству РК, необходимо учитывать требования по транспортному планированию, чего, по его мнению, в данном случае не предусмотрели. Отметив. что уже сейчас в центре города в часы пик образуется транспортный коллапс.

- Утверждение ПДП микрорайона Арай входит в компетенцию акимата области или нет? - спросил Байбазаров у представителя акимата Костанайской области Максата МАДЕНОВА.

- Согласно законодательству РК, акимат области осуществляет интересы местного государственного управления и иные полномочия, возлагаемые на него законодательством, - ответил Маденов. - Так, в ст. 29 Закона "О местном госуправлении" есть ссылка на иные пункты законодательства РК, которые отсылают на Закон "Об архитектуре и градостроительной деятельности".

- Аким области должен был задать себе вопрос: каким образом в ПДП запланирована реконструкция и снесение памятников? При этом строительство планируется на красной линии застройки, фактически на пересечении пр. Абая и ул. Тәуелсіздік, - продолжил представитель истца.

- Строительство на красной линии и незаконное снесение памятников не установлены, - парировал Максат Маденов. - Для строительства многоэтажного жилого дома на указанном участке получены АПЗ (архитектурно-планировочное задание) и разрешение на строительство.

Байбазаров продолжил утверждать, что строительство на месте бывшего военкомата ведется с нарушениями. Маденов это отрицал.

Выяснилось, что на момент утверждения ПДП здания бывшего военкомата уже не было в списке памятников. Когда именно его исключили из списка, Маденов не помнит.

- Имеются временные моменты, которые в том или ином случае не позволяют установить охранную зону. Также в некоторых местах ведется строительство и какие-то объекты не являются памятниками, - отметил представитель ответчика. - Этим вопросом занимается частная организация, которая проводит ряд экспертиз и определяет, нужно ли устанавливать охранную зону и какой она должна быть.

Байбазаров напомнил: на одном из заседаний представитель управления культуры рассказал, что охранные зоны памятников не установлены, потому что акимат области не выделяет на это средства из бюджета. И попросил Маденова уточнить, почему так произошло. Тот пояснил алгоритм выделения средств: собирается сессия маслихата, там обсуждается, на что их выделять и будет ли это целесообразно. На одной из сессий депутаты приняли решение в выделении средств на эту задачу отказать.

Представитель разработчика ПДП Светлана РЯБЫХ, выступая по видеосвязи, заявила, что в ПДП микрорайона Арай нет отклонений от генплана.

- По этому поводу истцам даны письменные ответы. Почему же вы не ходили на заседания, когда он утверждался, если вы с ним не согласны? - спросила она у истцов. - Почему я, которая не живу в Костанае, обратила внимание и просила застройщиков не сносить этот несчастный военкомат?! Хотя он уже был выведен из списка памятников. Уже 9 памятников были выведены из списка и снесены! Почему вас тогда этот вопрос не интересовал, а только сейчас, когда это коснулось вашего небольшого домика?

В конце заседания свою позицию озвучил Арман Шаменов:

- Весь механизм принятия ПДП выполнен, имеется согласование со всеми заинтересованными госорганами, поэтому мы считаем, что постановление акима области об утверждении ПДП микрорайона Арай является законным и обоснованным. Доводы истца являются лишь доводами и никак не подкреплены доказательствами. У нас есть только один истец, чьи права в данном ПДП не затрагиваются.

Представители истца с этим не согласились и пояснили: согласно ПДП, на земельном участке Тамары Лупач запроектировано строительство многоэтажного жилого дома (6-12 этажей), что, по их мнению, обременяет истца, а также нарушает Экологический кодекс и право на благоприятные условия проживания.

Шаменов вновь утверждал, что ПДП не нарушает права истца. А также отметил, что истец, как физическое лицо, может представлять в суде только свои интересы, а не всех жителей, и ее представители не могут говорить о нарушениях всего ПДП.

Судебные разбирательства продолжаются.

Фото Андрея СКИБЫ



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