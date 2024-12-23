Жильцы домов №№ 70 и 72 по ул. Касымханова судятся с городскими властями Костаная, которые намерены изъять территорию для строительства там парковой зоны согласно генплану и проекту детальной планировки (ПДП).

18 декабря в Костанайском городском суде прошли прения сторон, а 19 декабря огласили решение.

Объект спора по ул. Касымханова / Фото из архива "НГ"





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=54298

Как сообщала «НГ», ответчик, житель одного из домов Валерий КУЛЫГА получил уведомление об изъятии земли 22 мая 2023 года. Основанием стало подписанное 18 мая акимом Костаная постановление о начале процедуры принудительного отчуждения для «строительства объектов общего пользования». В скобках уточнение: «(парковой зоны)». получил уведомление об изъятии земли 22 мая 2023 года. Основанием стало подписанное 18 мая акимом Костаная постановление о начале процедуры принудительного отчуждения для «строительства объектов общего пользования». В скобках уточнение: «(парковой зоны)».

Кулыга считает постановление акима города необоснованным. По его мнению, реальная цель готовящегося изъятия участка с его домом - передать территорию застройщику.

Эти участки относятся к микрорайона Арай (Т-образный участок в центре Костаная в границах улиц Набережная - пр. Аль-Фараби и ул. Тәуелсіздік - Касымханова - Пушкина - Амангельды). Сейчас другие жители этого микрорайона требуют в СМАС отменить постановление о ПДП, подписанное акимом Костанайской области.

- Изъятие земельных участков для госнужд основывается на нормах Земельного кодекса и Закона "О госимуществе", согласно которым это возможно в определённых случаях, - пояснил представитель акимата Костаная Али ФАРАДЖАЕВ. - Такой случай - строительство парковой зоны. А общественно-деловая зона, согласно ПДП и генплану, предполагает размещение объектов рекреации. Поэтому просим удовлетворить исковые требования.

Он отметил, что на данный момент ПДП микрорайона Арай "никакими госорганами и судами не был признан незаконным". Иск акимата поддержали отдел архитектуры и департамент по управлению земельными ресурсами, отметив, что нарушений в процедуре принудительного отчуждения участков нет.

Прокурор Каролина БЫЧКОВА поддержала позицию истца и отметила, что земельный участок может быть принудительно отчуждён для госнужд в исключительных случаях: при условии равноценного возмещения имущества, согласия собственника или по решению суда.

- Исключительным случаем является и предоставление земель для оздоровительного и рекреационного назначения, - добавила прокурор.

- Принудительное изъятие земель для госнужд, согласно законодательству РК, возможно только при отсутствии иной возможности, а размещение на них парков и скверов таковым не является, - заявил в прениях представитель ответчика Арман АЛЬМАГАМБЕТОВ. - Постановление акимата не относится к административным актам, носящим обязательный характер для ответчика.

- Сейчас боль у каждого человека только одна: людей выгоняют, выживают из своих домов застройщики, власти отнимают дома, так же, как и у нас, - высказался в прениях Валерий Кулыга. - Мне стыдно и обидно за чиновников любого ранга - вместо того, чтобы стоять на стороне граждан, защищать их права, достоинство и имущество, они своими поступками унижают и уничтожают свой народ! Настанет время и вам придётся отвечать всем: и тем, кто приказывал, и тем, кто исполнял.

Он высказался и по поводу своего дома:

- Он принадлежит нам и нашим родителям. Они копили на него всю жизнь! А сейчас мы и наши дети продолжаем ухаживать и облагораживать его, - сказал Кулыга. И обратился к чиновникам: - Никто из вас ни копейки не дали и ничем не помогли ни нам, ни другим простым людям, которые приобретали свои дома и крыши над головой. А сейчас вы, видимо, считаете, что без зазрения совести и попирая все законы можете у любого гражданина забрать землю и родной дом.

- Иск акима Костаная удовлетворить частично. Изъять земельные участки, принадлежащие ответчикам, для госнужд. Определить сумму участка и расположенного на нём недвижимого имущества в 24 млн 677 тыс. тенге, - зачитал решение судья Алибек ТЛЕУШЕВ. И пояснил: - ПДП не признан незаконным. Постановление акимата Костанайской области, по которому он принят, не отменено и является действующим на момент рассмотрения дела. В соответствии с ПДП, на спорной территории, где расположены участки ответчиков, предусмотрено размещение парковой зоны. С учётом данных обстоятельств суд принял решение удовлетворить иск. При этом в случае отмены постановления акима области по утверждению ПДП ответчики вправе обратиться в суд для пересмотра этого решения.

На решение суда может быть подана апелляционная жалоба или апелляционное ходатайство прокурора в течение месяца.

- Самому не смешно это слушать?! - прокомментировала решение суда ответчица Надежда СОРОКА и вышла из зала заседания.

Журналисты попросили более развернутый комментарий у неё и Валерия Кулыги.

- Решение суда незаконно, так как оно вынесено якобы на основании ПДП, а не генплана, который является главным документом. По генплану на месте наших участков нет парковой зоны, - пояснил Кулыга. - Также я считаю, что нет необходимости её строить, так как мы и так живём в шаговой доступности к паркам. А ещё для изъятия площадь участка должна быть не менее 10 гектаров по закону, а у нас там всего 10 соток! Тем не менее, чиновники основываются не на букве закона, а на своей выгоде! А судья с ними соглашается...

- Наш президент Токаев сказал: "Одной из первостепенных задач государства остаётся реальная защита прав и интересов граждан и предпринимателей". А что мы имеем?! Что суд, что наши органы власти - им всё равно на это! - добавила Сорока. - У меня двое детей, и они остаются без дома! Один мой сын представляет Казахстан по спорту, другой выигрывает математические олимпиады... Я считаю, что власти должны нас защищать, и это их первостепенная задача! А тут за своё имущество приходится бороться с государством! Я даже не смогла дослушать решение судьи - это невозможно понять!

Ответчиков в суде поддержал председатель областного филиала партии "ОСДП" Дамир ДЖАКАНОВ.

- Я уже второй год участвую в судах с жителями частного сектора Костаная. И сегодня мы стали свидетелями вопиющего факта нарушения прав граждан, ведь в ст. 26 Конституции РК закрепляется неприкосновенность частной собственности! Я понимаю, когда государство хочет изъять принадлежащие физлицам земельные участки для строительства каких-то стратегических, важных социальных объектов, которые принесут пользу сотням и тысячам других граждан. Но в данном случае в строительстве парковой зоны нет необходимости. Я считаю, что суд не учёл права и интересы граждан.

Ответчики намерены обратиться в областной суд и при необходимости в Верховный суд РК.

В ходе процесса Кулыга заявлял отвод судье Тлеушеву, который не удовлетворили. Он подал заявление на отвод уже в Верховный суд. Сейчас оно находится на рассмотрении.

Фото Ксении РЕБИК

Дома №№ 66 и 68 по ул. Касымханова, по соседству с участками ответчиков, начали сносить. После оглашения решения журналисты спросили у Кулыги, почему так получилось. Он пояснил, что владельцы участка судились с акиматом в экономическом суде, но проиграли. Подали апелляцию в областной суд, там оставили решение без изменения. Поэтому акимат принялся выполнять решение областного суда.

Фото Андрея СКИБЫ