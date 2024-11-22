Житель Костаная Валерий КУЛЫГА называет постановление акима города необоснованным. По его мнению, реальная цель готовящегося изъятия участка с его домом - передать эту территорию застройщику. 21 ноября в Костанайском городском суде он заявил отвод составу суда.

Тяжба Кулыги с акимом Костаная Маратом ЖУНДУБАЕВЫМ началась еще год назад - 11 сентября 2023 года "НГ" писала о слушании в специализированном суде по административным делам.

22 мая 2023 года Валерий Кулыга получил уведомление об изъятии принадлежавших ему участков с домами по ул. Касымханова № 70 и № 72. Основанием стало подписанное 18 мая акимом Костаная постановление о начале процедуры принудительного отчуждения для госнужд. Территория в центре Костаная необходима, как значится в документе, для «строительства объектов общего пользования». В скобках уточнение: «(парковой зоны)».

Объект спора по ул. Камсымханова / Фото из архива "НГ"

- Мы против изъятия нашей территории, - рассказал "НГ" истец. - У нас территория рядом с Сити-центром, и они хотят построить парк… Мы предъявили полдесятка нарушений, на основании которых это постановление должно быть признано незаконным, но они как будто этого не видели. Нарушения? Во-первых, «парковая зона». Такого понятия в Земельном кодексе вообще не существует. Что такое «парк»? Парк – это не менее 10 га, а у нас там всего 20 соток… Если бы даже они хотели сквер там сделать - это полгектара, тоже по нормам не подходит. Второе, «исключительный случай» - это тогда, когда у государства нет вообще никакой альтернативы. То есть, узенькая дорога, в этом месте, допустим, собираются машины постоянно, и они хотят расширить дорогу. В этом случае – да, согласен. Но здесь у нас через дорогу, 40 метров, переходишь – и пожалуйста тебе, гуляй, сколько хочешь… Под исключительный случай, согласно ст. 84 Земельного кодекса, оно не подходит. То есть, в этой статье нет такого понятия, чтобы под парковую зону изъятие. В исключительных случаях: в военных целях, расширение дорог… А это не подходит. Изначально, когда вышло постановление об изъятии, мы зашли в административный суд. Административный суд полгода рассматривал-рассматривал и в итоге (а заявление об изъятии - это административный акт, его должен был рассматривать административный суд) "отмазался", сказал, типа, "это не в нашей компетенции, к вам обратятся в гражданском суде уже акимы". Я говорю: "Вы нарушаете административный акт, вы должны рассмотреть его!"

Фото Игоря НИДЕРЕРА

В самом начале судебного заседания 21 ноября Кулыга заявил отвод судье Алибеку Тлеушеву.

- Потому что Тлеушев до этого, в апреле, вёл такое же дело, - пояснил Валерий Васильнвич причину ходатайства. - Судья, принимавший участие в рассмотрении и разрешении гражданского дела в суде первой инстанции, не может участвовать в рассмотрении этого дела повторно в суде первой инстанции на основании ст. 37 ГПК РК. А также, согласно п. 3 ст. 38 ГПК РК, если судья лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе дела, либо если имеются иные обстоятельства, вызывающие обоснованные сомнения в его беспристрастности… Один интересный момент. Мне акиматовские чиновники уже не раз рассказывали: они стараются сделать больше парков для того, чтобы потом эти парки якобы не нужны, неухоженная территория, там хулиганят, дерутся, распивают спиртные напитки – для того, чтобы просто продать это застройщику. Возле «Осьминога» - то же самое… Вот увидите, пройдёт время – и это будет застраиваться… Это делается для застройщика, это уже 100%, всё понятно... Мы записались к акиму города, чтобы выяснить, в связи с чем там понадобился парк. Ведь через дорогу огромная территория для отдыха. Нас к нему не записали, отправили к заму. Зам долго с нами беседовал. Я говорю: «Обоснуйте, на основании чего вы хотите отобрать землю?» - «Ну вот, вы знаете, у вас там старенькие страшненькие дома, мы хотим, чтобы были красивые дома, ваши дома портят вид…» - «Могу вас поздравить, у нас есть АПЗ на строительство центра народной медицины» - Вы знаете, что он ответил? Он сказал: «Мы у вас всё равно заберём». Вот и всё.

Фото Игоря НИДЕРЕРА

Напомним, аким Костаная Марат Жундубаев на совещании 28 октября заявил, что вновь организуемые парковые зоны сохранят своё назначение:

- Самое главное: на изымаемых участках не будет никаких коммерческих построек, домов - это железно. Все, что изымается государством, будет использоваться только как общественное пространство для рекреации или для строительства государственных объектов, которые в любом случае будут служить всем горожанам.

Очередное заселдание в Костанайском городском суде назначено на 29 ноября. На нем станет известно и решение по ходатайству об отводе судьи Тлеушева.