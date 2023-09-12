Рассмотрение дела по иску Валерия КУЛЫГИ к акиму Костаная Марату Жундубаеву началось в специализированном суде по административным делам 11 сентября. Истец владеет двумя земельными участками по адресу ул. Касымханова: № 70 и № 72, которые попадают под принудительное отчуждение в связи с изъятием для госнужд. Он считает, что это решение идет вразрез с генеральным планом.

22 мая 2023 года Кулыга получил уведомление об изъятии земли. Основанием стало подписанное 18 мая акимом Костаная постановление о начале процедуры принудительного отчуждения.

Территория в центре Костаная городской власти необходима для «строительства объектов общего пользования». Как уточняется в скобках, «(парковой зоны)».

В генеральном плане данная территория отведена под строительство объектов обслуживания и коммерции. Это значит, что еще при разработке и утверждении в 2020 году главного градостроительного документа не было и речи о том, что указанные земельные участки окажутся столь нужными»государству.

Земельные участки включены в территорию будущего микрорайона Арай. Напомним, жители активно отстаивали право жить в своих домах. Проект детальной планировки этой части Костаная утвердили в областном акимате 5 июля. Указанная в постановлении городского акимата территория «общего пользования» появилась только в ПДП новоиспеченного микрорайона.

- На основании чего вынесено постановление? - задается вопросом Валерий Кульга.

Этот и другие вопросы будет рассматривать административный суд, который продолжит рассмотрение дела на следующей неделе.

Фото Сауле КУАНБЕК