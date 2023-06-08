Публикация «НГ» о судьбе исторического здания «Был военкомат, да весь вышел», получила гневные отклики с двух сторон. Комментаторы на сайте ng.kz считали, что газета обязана выяснить, за какую сумму был продан памятник истории и архитектуры в Костанае. А управление культуры требовало опровержения материала в той части, где говорится, что государство в прошлом году продало здание по адресу ул. Тауелсиздик, 42.

Так бывший военкомат выглядел еще в начале нулевых / Фото kostanay1879.ru

Требование ни на чем не было основано. Опровергают ведь информацию чем-то, какими-то данными. А тут просто «не соответствует действительности». При этом в ответе на запрос, направленный в госучреждение 28 апреля 2023 года, четко говорилось, что у здания был собственник, которому на основании договора купли-продажи от 10 февраля 2022 года было выдано охранное обязательство. Наш вопрос об имени собственника остался без ответа. То есть газету лишили возможности уточнить у него сведения. А в остальном мы буквально прочитали предоставленный ответ. Был договор купли-продажи? Был. Не было дано информации, что здание перепродавалось несколько раз? Не было. А статус собственника предполагает приобретение, дарение, наследование. То есть государство когда-то сделку все-таки осуществило.

Мы еще до получения письма (от 17 мая) с требованием опровержения направили в управление второй запрос. Как раз просили предоставить нам историю перехода здания из рук в руки. Ну и о стоимости спрашивали, о предпродажной оценке, ведь комментаторы на сайте предполагали, что исторический особняк продали «по цене пиломатериала».

Управление культуры ответило, что здание в 1994 году было включено в Список памятников истории и архитектуры, взятых на госохрану. Как памятник жилой архитектуры начала ХХ века, формировавший исторический центр города.

В 2008 году в новой редакции списка памятников истории и культуры местного значения Костанайской области памятник «Жилой дом, н. XX в.» тоже был.

Собственником здания до 2001 года являлось негосударственное юридическое лицо. Как ему досталось здание, не говорится. С 2001 года собственник - физическое лицо. О сторонах сделки тоже сведений не дается.

На последнем для жизни здания этапе управление культуры получило уведомление о смене собственника, с новым подписало охранное обязательство. В связи с тем, что здание памятника находилось в частной собственности, сведениями о предпродажной оценке здания управление культуры не располагает.

Все собственники так и остались неназванными.

- Согласно статьям 11 и 15 Закона РК «О персональных данных и их защите», управление культуры не имеет права разглашать персональные данные о собственниках без их личного согласия, - сообщило управление.

Из подробностей в ответе говорится, что «по имеющимся в управлении культуры сведениям, научно-реставрационные работы на здании... по ул. Тәуелсіздік (бывшая Тарана), 42 не проводились». Статьей 16 Закона РК «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия» предусмотрено, что «собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения памятниками истории и культуры как объектами собственности, за исключением права их самостоятельного уничтожения». Только в этом, получается, смысл охранных обязательств.

«Решение о продаже здания памятника принял собственник», - говорится там же.

Заказал историко-культурную экспертизу в ТОО «Специализированная проектно-реставрационная фирма «Кумбез». А обращение в комиссию по вопросам историко-культурного наследия Министерства культуры и спорта РК на основании результатов экспертизы делало все-таки государство - предложение было направлено за подписью заместителя акима области Бахыт ЕСИМОВОЙ (управление культуры приложило копию решения комиссии).

Здание военкомата комиссия под председательством вице-министра культуры и спорта Нуркисы ДАУЕШЕВА рекомендовала лишить статуса памятника, отказала в признании памятником истории и культуры местного значения зданию Костанайской заводской конюшни 1888 года постройки, зато рекомендовала присвоить этот статус 196 объектам историко-культурного наследия на территории области.

Убережет ли их этот статус от разрушения или с ними будет то же, что и со старым военкоматом?