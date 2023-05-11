Старый военкомат, как его называли в областном центре, стоял на ул. Тәуелсіздік, 42. Запоминающееся здание характерной для старого Кустаная архитектуры - с полуподвальным каменным этажом и верхним, отделанным деревом. Большой осанистый дом, красоту которого не скрывала решетка-изгородь с узорными завитками. И табличка была, на которой значилось, что здесь «В г. Кустанае с октября 1919 по январь 1920 проводилось формирование отдельной степной бригады казахского кавалерийского полка».

Так бывший военкомат выглядел еще в начале нулевых / Фото kostanay1879.ru

Что с домом происходит неладное, костанайцы заметили еще в прошлом году. Да и до того он стал хиреть. В конце концов здание скрылось за глухим забором, но самые любопытные горожане углядели, что с тыла оно разваливается.

Однако 30 марта на общественных слушаниях по проекту детальной планировки микрорайона Арай, в зону которого входит и военкомат, о нем почему-то говорили, как о живом.

Апрель 2023 года - за забором остатки здания, утерявшего статус памятника / Фото Ксении РЕБИК

- Один из 14-этажных домов - на пересечении проспекта Абая и улицы Тәуелсіздік. На территории бывшего военкомата, - объяснял заместитель директора проектного ТОО «Казгипроград» 1 Антон БАРКОВ. - Точнее, само это здание будет сохраняться, застройщик выкупил территорию за ним.

Здание к тому моменту неотвратимо превращалось в кучу камня и старых досок. Но «НГ», ориентируясь на информацию со слушаний, все-таки решила сделать запрос в управление культуры - вдруг памятник гражданской архитектуры собираются реконструировать. Не восстановить то есть, а воссоздать близко к оригиналу.

Зря надеялись. Нам сообщили, что действительно в соответствии с постановлением главы Кустанайской областной администрации от 25 марта 1994 года № 30 здание по адресу: ул. Тарана (ныне Тәуелсіздік), 42, включено в Список памятников истории и архитектуры, взятых на государственную охрану по г. Кустанаю. Но в прошлом году государство его продало. Правда, с охранным обязательством от 26 апреля 2022 года № 1107, в котором были «зафиксированы условия содержания памятников истории и культуры собственниками и пользователями памятников истории и культуры». Собственник же заказал в ТОО «Специализированная проектно-реставрационная фирма «Кумбез» историко-культурную экспертизу состояния памятника «Жилой дом, начало ХХ века». И та зафиксировала 100-процентный износ и аварийное состояние. На этом основании специальная комиссия по вопросам историко-культурного наследия, действующая при Министерстве культуры и спорта РК «приняла решение о лишении его статуса памятника и исключении из Государственного списка памятников истории и культуры местного значения Костанайской области».

10 мая 2023 года - от здания военкомата уже ничего не осталось

С учетом этого решения уже акимат Костанайской области 11 октября 2022 года своим постановлением исключил бывший военкомат из списка памятников. Он стал обычным старым домом. Который теперь уничтожили.