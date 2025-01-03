Рассмотрение иска жительницы Костаная Тамары ЛУПАЧ к акимату Костанайской области продолжается в административном суде (СМАС). 30 декабря стороны высказались в прениях. На 5 января назначено оглашение решения.

ПДП мкрн Арай/Фото из архива "НГ"

Истица заявляет , что ПДП микрорайона Арай, утверждённый постановлением акимата Костанайской области от 5 июля 2023 года, не соответствует генплану и затрагивает права и интересы местных жителей, так как его реализация приведет к принудительному выселению и сносу жилья. Тамара Лупач требует отмены постановления.

В прениях она пояснила, что изначально по этому делу было несколько истцов, но "в итоге всем чиновники пообещали хорошую выплату за их земельные участки, и Лупач осталась одна".

- Я представляю весь микрорайон, я не единственная! За моей спиной находится много жителей! - высказалась Лупач. - Мои представители говорят о нарушении закона, а госорганы утверждают, что никаких нарушений нет. Но если в ПДД говорится, что на красный свет ехать нельзя, то не получится интерпретировать это по-другому.

- Лупач выступила в качестве истца по данному делу, однако на протяжении всего процесса её позиция не ограничивалась её земельным участком, поскольку она, как житель Костаная, имеет право на благоприятные условия проживания, безопасность и соблюдение экологических прав, - высказался представитель истицы, юрисконсульт Жаслан БАЙБАЗАРОВ. - В ходе процесса Комитет департамента по строительству (КДС) и госэкспертиза подтвердили, что имеются также грубые несоответствия ПДП генплану города. В частности, были изменены функциональные зоны, а также высота и этажность застройки.

Байбазаров отметил, что компетенция акимата области не распространяется на город областного значения. Соответственно, утверждать ПДП должен был аким Костаная, а не аким области.

Он подытожил то, что говорил во время процесса: в ПДП не учтено строительство в охранных зонах памятников культуры, в результате стройка ведется в красных линиях застройки. И заявил: изъятие дома жителя Костаная Валерия Кулыги (который участвовал в процессе в качестве слушателя) по решению другого суда госорганами было незаконным.

Байбазаров подчеркнул: согласно генплану Костаная, "застройка центральной части города осуществляется посредством замены малоусадебного ветхого жилья на многоквартирную застройку", а проектировщик не проводил оценку состояния жилья под застройку. И попросил суд удовлетворить иск в полном объёме.

Второй представитель истца Арман АЛЬМАГАМБЕТОВ отметил, что во время общественных слушаний по ПДП в 2023 году в протоколе не были отражены возражения присутствующих там собственников имущества, при разработке ПДП госорганы не проводили экологическую и стратегическую оценку развития инфраструктуры микрорайона Арай, а разработка ПДП не была согласована с полицией, ДЧС и СЭС.

Альмагамбетов вновь заявил, что представитель управления архитектуры акимата Костанайской области Арман ШАМЕНОВ не может участвовать в этом процессе, так как ранее консультировал жителей микрорайона Арай, а также хотел представлять интересы застройщиков на одном из прошлых заседаний.

- Он хотел участвовать в суде от лица, которое заинтересовано в сохранении данного ПДП, - отметил Альмагамбетов. - Здесь я вижу явную заинтересованность застройщика и управления архитектуры, как заказчика ПДП. Как говорил президент, "Слышащее государство - справедливое государство', но почему-то госаппарат не слышит ни президента, ни простых граждан.

Он попросил суд наложить на Шаменова денежное взыскание и удовлетворить иск Лупач.

- Акимат области - коллегиальный орган и не может быть ответчиком, поэтому мы считаем, что требования, предъявляемые нам, законодательно неверны. Согласно законодательству РК, аким области может утверждать ПДП, поэтому постановление является законным и обоснованным, - высказался в прениях представитель ответчика Максат МАДЕНОВ. - Представители истца либо путают некоторые нормы, либо читают их по-своему. В удовлетворении иска просим отказать в полном объёме.

Второй представитель акимата Ильяс БАЙКАСОВ поддержал коллегу и добавил, что в ПДП можно внести корректировки.

- Данное дело сопряжено с правовой неосведомленностью представителей истца в архитектурно-строительной деятельности и даже с какой-то детской наивностью с их стороны в попытках ввести суд в заблуждение, - заявил Арман Шаменов. -

Он отметил, что изначально в деле были и другие истцы, и требования у них были другие, но в итоге истцом осталась только Лупач, причем требования теперь касаются постановления акимата области, а не участков истцов. К тому же добавились, например, требования по охранным зонам памятников.

- Истцом не представлено нарушение её прав утверждённым ПДП на конкретном участке, принадлежащем истцу, - отметил Шаменов.

Еще один аргумент - истцом и его представителями не доказано нарушение права землепользования участка. В удовлетворении иска Шаменов попросил отказать в полном объёме. И ответил представителю истицы: интересы управления архитектуры в суде он представляет по трудовому договору, законодательство не нарушает.

Представители КДС и "Госэкспертизы" выступали в прениях в режиме онлайн. Сзади - председатель СМАС, судья Ибрагим ДЕЗИЕВ

Представитель КДС подтвердил, что утверждать ПДП должен был аким Костаная, а не аким области. Вынесение постановления просил оставить на усмотрение суда. Такая же просьба была у представителя "Госэкспертизы", который признал несоответствие ПДП генплану, в частности, нарушение функционального зонирования.

Прокурор в прениях попросила отказать в удовлетворении иска, так как не видит нарушения при разработке ПДП и несоответствия его генплану. И попросила суд вынести частные определения: о проведении проверки на соответствие ПДП функциональным зонам в соответствии с генпланом города и проверки строительства дома на месте бывшего военкомата (угол пр. Абая и ул. Тауелсиздик).

Фото Андрея СКИБЫ