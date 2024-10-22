Жалобу на нарушение закона при составлении протокола об административном правонарушении и на иные действия участкового инспектора местной полицейской службы (МПС) УП Костаная Руслана Махина рассматривал специализированный суд по административным правонарушениям.

Слушание получилось резонансным - в качестве зрителей на процесс приходили владельцы "магазинов у дома", поэтому даже пришлось искать более вместительный зал для заседания.

Махин составил протокол об административном правонарушении, в котором указал: "24 июля, около 00:34 часов, ИП «Жантасова», осуществляющая деятельность в продуктовом магазине «Жагат» (ул. Чехова, 104), допустила факт реализации продавцом Хошеновой шампанского марки «Советское» в неустановленное законом время (после 23:00)".

Решение огласили 16 октября.

- Признать действия должностных лиц - инспектора полиции Махина и начальника отдела местной полиции Алтаева - незаконными. В остальной части жалобы - отказать, - постановил судья Серик Амиров. И пояснил: - На постановление суда может быть подана жалоба, принесено апелляционное ходатайство прокурором в Костанайский областной суд в течение 10 суток со дня вручения копии постановления.

Амиров пояснил, что согласился с доводами юрист-консультанта ИП «Жантасова» Жаслана БАЙБАЗАРОВА. В действиях полицейских суд выявил следующие нарушения: досмотр общественным инспектором Лычкиным проходил с нарушениями, административный протокол был составлен без участия понятых, они также не уведомили лицо, в отношении которого ведется производство по делу (владелицу «Жагата» - Гульнару Жантасову - «НГ»), о времени и месте составления протокола об административном правонарушении, а также нарушили ее права на защиту.

Ранее в суде Руслан Махин пояснял, что "полицейские выявляли факт правонарушения - продажу алкоголя в ночное время, так как ранее им поступали неоднократные жалобы на это". По его словам, сотрудники никого не провоцировали. В ходе допроса в суде Махин сообщил: за день до того, как был составлен протокол об административном правонарушении, в "Жагате" двое мужчин покупали алкоголь и устроили конфликт - "один нанес другому ножевое ранение в область шеи".

Фото из архива "НГ"