Его дело рассмотрели вчера, 21 января, поздно вечером. "НГ" ознакомилась с постановлением специализированного суда по административным правонарушениям Костаная. В нем указано, что Сергей ЗИНЧЕНКО "проводил одиночную демонстрацию (пикетирование) в поддержку алматинских журналистов" и нарушил порядок организации мирных собраний.

Фото из архива "НГ"

Напомним, днем 21 января Зинченко провел перформанс у здания Казахского драматического театра. Он продемонстрировал куртку с надписью "Сатира қылмыс емес" (Сатира не преступление - с каз.). Таким образом хотел выразить поддержку арестованному в Алматы автору сатирического паблика QazNews24 Темирлану Енсебеку, которому вменяют разжигание межнациональной розни.

В суде Зинченко вину не признал. В постановлении указано, что активист просил прекратить административное производство.

Цитата из документа: "Опрошенный в судебном заседании инспектор полиции Сақытбаев Т. А. подтвердил факт совершения Зинченко правонарушения при обстоятельствах и в сроки, указанные в протоколе. Пояснил, что допущенное нарушение законодательства о порядке организации и проведения мирных собраний обнаружено начальником отдела, о чем имеется рапорт, и подтверждено видеофиксацией правонарушения, что послужило основанием для возбуждения производства по делу".

Суд выслушал подсудимого и инспектора, просмотрел видео с перформанса и изучил протокол полиции. На основании этого Зинченко признали виновным в административном правонарушении по ч. 7 ст. 488 КоАП РК.

- При определении меры административного взыскания суд учитывает обстоятельства дела, отсутствие смягчающих и отягчающих ответственность обстоятельств, характер совершенного правонарушения, - отмечает в постановлении судья Алия ГАЗИЗ. - С целью воспитательного воздействия и предупреждения совершения новых правонарушений налагает на Зинченко административный штраф в размере 50 МРП в сумме 196 600 тенге.

Штраф подлежит уплате не позднее 30 суток со дня вступления постановления в законную силу. Как сообщил "НГ" Зинченко, он намерен обжаловать постановление.

Фото Акботы Узбекбай / Vlast.kz

Как сообщают республиканские СМИ, вчера в Алматы на пикет с таким же лозунгом как у Зинченко вышла активистка движения "Oyan, Qazaqstan!" Акмарал Джакибаева. Ее также задержали и оштрафовали на 50 МРП.

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