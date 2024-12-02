История судебного разбирательства в отношении гражданского активиста Сергея ЗИНЧЕНКО получила продолжение. В начале октября его признали виновным в клевете и назначили арест на 20 суток. А теперь предъявили гражданский иск, в котором истица требовала опровержения, извинений и компенсации морального вреда в размере 2 млн тенге. 27 ноября дело рассмотрел гражданский суд Костаная.

Травля не прекратилась, а усилилась

Сергей Зинченко репостнул на свою страничку в Facebook пост с фотографией автомобиля, госномер которого был обрамлен рамкой с надписью "Вежливые люди". Владелицу авто Татьяну Г. (фамилию не указываем из этических соображений - "НГ") в этом посте назвали "Костанайской сепаратисткой". Позже Зинченко перенес этот пост на свою страничку в Instagram, прикрепив к нему описание термина "Вежливые люди" из Википедии. Это словосочетание имеет скрытый подтекст, так как им обозначали российских военных без опознавательных знаков, которые в 2014 году участвовали в аннексии украинского Крыма.

Татьяна Г. объяснила в разговоре с корреспондентом "НГ" до начала судебного заседания, что обратилась в суд, так как уже 1,5 месяца продолжает получать угрозы и оскорбления. Она считает, что травлей занимаются сторонники Зинченко.

- Травля не только не прекратилась, но даже усилилась, - рассказала истица. - Мне пишут в личные сообщения в WhatsApp и Instagram: "Смерть оккупантке", "Сепарня", "Как ты вообще живешь на этой земле?". Они пишут, что собирают деньги на солярку, чтобы спалить мою машину. Мне звонят по телефону, каждый день по 1-2 человека. Прихожу домой, а мне эсэмэсочка: "Смерть оккупантке". Меня уже несколько раз вызывали в КНБ, где просили дать объяснения, так как кто-то из Алматы писал заявления с просьбой проверить меня. Мне в КНБ сказали: "Татьяна, готовьтесь, это, возможно, не единственное заявление, и вы можете к нам хоть каждый день приходить". Поэтому для меня самое главное - чтобы он сделал опровержение, чтобы люди поняли, что я вне политики и действительно не знала, что означает термин "Вежливые люди".

Татьяна считает, что опровержение поможет остановить травлю. В полиции на просьбы женщины разобраться с травлей порекомендовали сменить госномер автомобиля, что она и сделала.

Несмотря на многочисленные скриншоты угроз и оскорблений, основанием для иска послужила все та же публикация Зинченко в Instagram, за которую его и наказали 20 сутками ареста. Адвокат Арайлым АМАНКУЛОВА в суде заявила, что ее подзащитная Татьяна Г. "является жертвой последствий тех публикаций, которые сделал у себя на страничке господин Зинченко".

- Мы обращаемся в суд с иском о защити чести, достоинства и деловой репутации, поскольку не только вся Костанайская область, но и вся республика, считает Татьяну сепаратисткой, поскольку Зинченко и его сторонники таковой ее называют, - сказала Аманкулова. - Ей поступают сообщения с угрозами смерти. Последнее сообщение было 15 ноября. Хочу его озвучить: "Путинисток, вроде тебя, ждет печальная судьба в Казахстане, недолго дрыгалась старушка". В результате этих сообщений Татьяна испытывает страх, гнев, отчаяние, чувство беспомощности, подавленности.

Кто автор оскорблений?

Сергей Зинченко считает иск необоснованным. Он отмечает, что никого не просил писать Татьяне и сам ей угроз не присылал.

- Наказание свое в виде 20 суток ареста я уже понес, - сказал корреспонденту "НГ" Зинченко до начала процесса. - Я вышел из изолятора, и мне пришло уведомление, что меня снова вызывают в суд. Что происходило за это время я, конечно, не знаю. В изоляторе у меня свободного доступа к телефону не было.

Адвокат Адилхан БЕДЕНБАЕВ в суде повторял те же аргументы, что приводились ранее в административном суде. Он заявил три ходатайства. Во-первых, признать Сергея Зинченко ненадлежащим ответчиком, так как активист настаивает, что он лишь репостнул пост другого блогера. Во-вторых, обязать Татьяну Г. предоставить ссылку на оригинальную публикацию Зинченко в Instagram. При этом защитник определенно знал, что эта публикация была удалена еще до завершения административного суда. А в-третьих, провести судебно-филологическую экспертизу с вопросом, имеются ли в приложенных к иску публикациях Зинченко и других лиц признаки оскорбления, унижения чести и достоинства Татьяны Г.

Суд, выслушав стороны, по всем трем ходатайствам отказал.

Отдельно в суде долго спорили, почему Татьяна Г. не подает иск против блогера Адильжана Абдугали, который называл ее "резгюмированной русской". Именно на этот пост истица ссылалась, как на докозательство того, что угрозы в ее адрес поступают по просьбе "Сергея из Костаная". Как пояснила адвокат Арайлым Аманкулова, блогер Абдугали, по данным полиции, проживает в Украине, поэтому пока его не могут привлечь к ответственности в Казахстане.

В связи с позицией по АЭС...

Еще одно ходатайство адвоката Беденбаева - приобщить к делу заключение ОО "Кадыр касиет". которое наблюдает за судебными процессами в отношении активистов. По просьбе Зинченко ОО выдало заключение с юридическим анализом фактических и правовых оснований возможности его привлечения к ответственности за клевету. На взгляд общественных наблюдателей "Кадыр касиет", арест на Зинченко наложен необаснованно.

- Не учтен статус Зинченко, как правозащитника, - сказано в заключении ОО "Кадыр касиет", которое зачитал судья. - Есть основания полагать, что заявление в полицию Татьяна Г. написала по просьбе правоохранительных органов в связи с правозащитной деятельностью Зинченко. Такое чрезмерное наказание за несоразмерное деяние, возможно, произошло в рамках кампании преследования противников строительства в Казахстане АЭС накануне референдума по этому вопросу.

Общественники из "Кадыр касиет" стали единственными, кто в суде публично заявили о возможном давлении со стороны властей на Зинченко в связи с его позицией по строительству АЭС. Мол, власти намерено заперли активиста, чтобы он не мог провести акции протеста во время референдума. При оглашении решения судья Алибек ТЛЕУШЕВ ничего не сказал о том, как он оценивает заключение ОО "Кадыр касиет".

Иск суд удовлетворил частично. Зинченко обязан опубликовать пост, в котором укажет, что Татьяна Г. "не является сепаратисткой", что он "был не прав", а также извинится "за свою недостоверную публикацию". Суд снизил сумму морального вреда с 2 млн до 200 000 тенге. Кроме того, активист должен оплатить судебные расходы в размере 100 000 тенге.

Решение еще не вступило в законную силу.

Алибек Тлеушев отметил, что Зинченко может обратиться в суд с просьбой отменить решение по вновь открывшимся обстоятельствам. При условии, что активист добьется отмены постановление административного суда, по которому его признали виновным в клевете и арестовали на 20 суток.

Сергей Зинченко сообщил корреспонденту "НГ", что пока не будет обжаловать решение городского суда, но готовится обратиться с кассационной жалобой в Верховный суд РК по постановлению административного суда. И отметил, что выплатит 200 000 тенге Татьяне Г. в качестве морального вреда, но писать пост с опровержения и извинения не намерен.

Фото Георгия ГОВОРОВА





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