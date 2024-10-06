Дело против активиста Сергея Зинченко костанайский областной суд рассмотрел 4 октября. Ранее административный суд признал его виновным в клевете и назначил арест на 20 суток.

Сергей Зинченко репостнул на свою страничку в Facebook пост с фотографией автомобиля, госномер которого был обрамлен рамкой с надписью "Вежливые люди". Владелицу авто в этом посте назвали "Костанайской сепаратисткой". После Зинченко перенес этот пост на свою страничку в Instagram, прикрепив к нему описание термина "Вежливые люди" из Википедии. Это словосочетание имеет скрытый подтекст, так как им обозначали российских военных без опознавательных знаков, которые в 2014 году участвовали в аннексии украинского Крыма.

Заседание апелляционной коллегии областного суда прошло без участия журналистов и правозащитников. Дело рассмотрели в день подачи заявления. Корреспондента "НГ" подключили только на оглашение решения суда. В судебном заседании не участвовала и потерпевшая, владелица автомобиля.

- Доводы жалобы о том, что данные текстовые комментарии относятся к неодушевлённому предмету - автомобилю, и по этой причине в деле отсутствует состав правонарушения, судом не могут быть приняты, - говориться в решении судьи апелляционной коллегии Владимира ДОЛГИХ. - Наличие на фотографии государственного регистрационного номерного знака, безусловно, позволяет идентифицировать владельца автомобиля, и отнести именно на его счёт комментарии.

Судья Долгих отмечает, вывод Зинченко о том, что владелец автомобиля сепаратист, является "явно поверхностным, однако он сопряжен фактически с обвинением гражданина в совершении правонарушения против государственной целостности".

- В теории гражданского права такие действия описываются термином «шикана» - осуществление субъективного права исключительно с намерением причинить вред другому лицу, - отмечает Долгих. - Очевидно, что распространение Зинченко в социальных сетях подобных сведений о владельце автомобиля, направлено не только на то, чтобы опорочить гражданина, но и на то, чтобы направить на его личность критику и негодование со стороны других граждан РК. Такие действия являются умышленными, причём совершены они с прямым умыслом, при том, что сведения являются заведомо ложными.

Областной суд также счел правомерным наказание в виде 20 суток ареста, хотя данная статья предусматривает наказание в виде крупного штрафа. Арест выбран так как в деле отсутствуют смягчающие обстоятельства.

Адвокат Дамир ХАМИТОВ, который представляет интересы Сергея Зинченко, тоже ознакомился с решением областного суда и прокомментировал его на своей страничке в Instagram:

- Я в своем выступлении акцентировал на том, что если суд видит в действиях Зинченко имеются ложные сведения, то его действия нужно квалифицировать по статье 456 КоАП, примечание 2. Это совершенно иная статья, которая предусматривает наказание в виде штрафа. Но со стороны суда первой инстанции, я повторяю, не доказана заведомость ложных сведений. Потому что Зинченко был убежден в истинности разглашаемых сведений. Поэтому я просил суд в крайнем случае переквалифицировать статью о клевете в статью о распространении ложной информации. Но суд, к сожалению, оставил мою жалобу без удовлетворения. Суд, скажем так, акцентировал все свое внимание на госномере. Но чтобы узнать его владельца, нужно зайти в базу данных полиции. Соответственно я придерживаюсь позиции, что на фотографии нет персональных данных потерпевшей. На фото неодушевленный предмет.

Решение областного суда вступило в законную силу. Дамир Хамитов сообщил "НГ", что он обсудит с Сергеем Зинченко возможность обжаловать решение в Верховном суде РК.

Фото из архива "НГ"