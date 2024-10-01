Жительницу Костаная Татьяну Г. (фамилию не указываем из этических соображений - "НГ") вызвали в полицию 13 сентября. Причиной стали посты в соцсетях с фотографией ее машины, госномер которой оформлен рамкой с надписью "Вежливые люди" и автоматами по бокам.

Фотографию опубликовали алматинские блогеры, подписав ее фразой "Қостанайдың сепаратистері". Костанаец, гражданский активист Сергей ЗИНЧЕНКО, сначала перепостил публикацию на свою страницу в Facebook, а после перенес ее на свою страничку в Instagram. Последняя и вошла в материалы дела, которое рассмотрел суд по административным правонарушениям Костаная. Решение огласили сегодня, 1 октября.

В полиции попросили снять

- Мне позвонили из полиции и попросили приехать, обещали все на месте разъяснить, - рассказала в суде Татьяна. - Я приехала. Мне сказали, что у меня есть наклейка. Полицейские спросили: "Вы знаете, что она означает?". Мне эту рамку муж привез лет 5 назад. Я думала, что это вежливость и культура вождения на дороге. Не более того. Я родилась и выросла в Казахстане, я вне политики и ничего не знаю о том, что эта фраза пропагандирует. В итоге я написала объяснительную. Полицейские меня попросили снять рамку, чтобы шума не было. Что я и сделала.

Татьяна попросила Сергея Зинченко удалить его посты. Он удалил публикацию в Instagram, но это не остановило травлю в соцсетях. После этого Татьяна написала заявление в полицию с просьбой привлечь Зинченко - именно на его публикации женщине указали в полиции - к административной ответственности по ч.2 ст.73-3 КоАП РК (Клевета с использованием масс-медиа или сетей телекоммуникации).

- Зинченко начал создавать шум в соцсетях, отмечал аккаунт полиции. В комментариях писали - якобы я являюсь сепаратисткой, что я оккупант, - заявила в суде истец. - В соцсетях началась травля и угрозы в мою сторону. Я не знала, что означает эта фраза, ведь за 5 лет мне никто ничего о ней не сказал. Меня даже как-то останавливал полицейский и спрашивал, где я такую рамку взяла, хотел тоже себе повесить. Я нашла номер телефона Зинченко, отправила ему фотографии, что сняла эту рамку, просила удалить пост. Больше суток просила, потому что видела комментарии в соцсетях.

Как Татьяну Г. вычислили в соцсетях, ведь ее имя и номер телефона в соцсетях указаны не было? Оказалось, что она сама оставила комментарий под постом Зинченко.

В суде истец подтверждала развернувшуюся в ее адрес травлю публикациями других блогеров, которые, как она считает, сделаны с подачи Зинченко. В постах блогера Адильжана Абдугали женщину называли "рюзгемированной русской". Вот один из таких постов от 15 сентября, который пока еще не удален: "Как только рюзгемир правым хуком садишь на жопу, вся нацистко-имперская спесь тут же спадает. Вот пример, как костанайские сепара поменяли табличку в течение суток".

- То есть, травля начинается и продолжается, ваша честь, меня уже из страны выгоняют, просят мое лицо показать, - сказала в суде Татьяна. - То есть, это не прекращается, он продолжает действовать через другие руки.

"Если я повешу рамку ИГИЛ..."

В суде Сергея Зинченко пришли поддержать несколько его сторонников. Вину в клевете активист не признал и сообщил, что с протоколом полиции не согласен.

- Данную фотографию я увидел в Facebook, перепостил ее на свою страничку, а после выложил ее в Instagram с пояснением термина "Вежливые люди", которую скопировал из Википедии, - сказал Зинченко. - От себя я ничего не добавлял.

Адвокат Дамир ХАМИТОВ, представлявший в суде интересы Зинченко, настаивал на том, что клеветы в посте не было, как и персональных данных хозяйки автомобиля.

- Клевета не доказана, так как состав статьи подразумевает заведомость ложных сведений, а в данном случае был репост, автор которого - другой человек, - сказал Хамитов. - Я хочу подчеркнуть, что термин "Вежливые люди" не является ложным. Мы приобщили определение этого термина из Википедии, в котором четко указано, что "Вежливые люди" - это зеленые человечки, которыми обозначают военнослужащих РФ без знаков отличия, участвовавших в захвате стратегических объектов в украинском Крыму. Заявительница утверждает, что не знала значение этого термина. Но незнание не освобождает от ответственности. Если я повешу рамку ИГИЛ или другой запрещенной организации, ко мне наверняка также будут претензии со стороны полиции - значит, ты поддерживаешь эту организацию.

В прениях Хамитов заявил, что Сергей Зинченко "оказал медвежью услугу сотрудникам полиции", указав на человека с такой рамкой.

- В целом информация Зинченко, его репост в Instagram, в какой-то степени соответствует действительности, - сказал Хамитов. - Почему тогда истец не подает в суд на автора публикации? Исходя из этого репоста, мой подзащитный не затрагивал честь, достоинство, репутацию физического лица. На фото - неодушевленный предмет, машина.

Адвокат также настаивал на том, что административный протокол в отношении Зинченко составлен с нарушениями. Участковый Алим Шарипбаев указал в качестве понятого своего коллегу, объяснив это технической ошибкой.

- Данный процесс приобретает политический окрас, это не просто дело о клевете, - отметил Хамитов. - Мы живем в Казахстане, где выступают против захватнических действий в Крыму. Это официальная информация. Ну, задело истца слово "сепаратизм". Если ты прикрепляешь номер и поддерживаешь захват Украины... Украина - наш братский народ! Получается так, что полицейские принимают публикацию Зинченко, соглашаются с ней, говорят Татьяне убрать надпись. Значит, полицейские согласились, что Зинченко прав в своем репосте. И в то же время в отношении него составляется протокол о клевете. Как такое может быть? У нас в Казахстане есть свобода слова вообще-то. Прошу суд прекратить административное дело в отношении Зинченко.

"Будет знать"

Судья Азамат АЙТКУЖИНОВ признал Сергея Зинченко виновным в клевете и назначил ему наказание в виде 20 суток административного ареста в изоляторе временного содержания.

- Учитывая обстоятельства дела, суд пришел к выводу о наложении взыскания в виде ареста, - пояснил свое решение Айткужинов. - Срок ареста по данной статье фиксированный - 20 суток. В соответствии с ним вам назначено наказание.

Адвокат Дамир Хамитов сообщил "НГ", что намерен обжаловать решение.

- Результатом очень довольна, будет знать в другой раз, - прокомментировала Татьяна Г.

Сергей Зинченко перед отправкой в изолятор успел записать видеообращение. В нем он назвал решение суда "вопиющим прецедентом".

- Человек не мог не знать о значении фразы "Вежливые люди" с автоматами Калашникова, - заявляет на видео Зинченко. - Находясь в Казахстане, человек 5 лет разъезжал с таким госномером и не вникал в суть написанного. Я считаю, что важно не то, что меня арестовали на 20 суток. Суть в том, что создан прецедент, когда за перепост я получил взыскание! Я считаю, это первый такой случай в Казахстане.

Фото Георгия ГОВОРОВА