Шестеро жителей города сегодня, 5 июля, возложили цветы к памятнику жертвам политических репрессий в парке Победы, а также разместили на нем две фотографии погибшего в Киеве автора YouTube-канала «Бәсе».

Акция длилась не более 10-15 минут. Сотрудники полиции и акимата в этот раз не присутствовали, задержаний и разъяснений не было.

- Я более чем уверен, что Айдос заплатил своей жизнью за свою работу и публикации, - рассказал «НГ» о том, почему он решил почтить память Садыкова, участник акции Сергей ЗИНЧЕНКО. - У канала была действительно большая аудитория, публикации без цензуры, с критикой как Нового, так и Старого Казахстана. Он писал о фактах коррупции, было много публикаций и про Костанайскую область - как про действующего акима, так и про прошлых. Возможно, Айдос со своей супругой Натальей выбрали не ту страну. Я считаю, что в целях безопасности нужно было уезжать куда-нибудь за океан или хотя бы во Францию, Великобританию, в США. Айдос ценой своей жизни доказал, что он настоящий, ярый и честный журналист.

Сергей рассказал, что всегда ждал выхода новых видео на канале «Бәсе», но больше всего его в публикациях супругов Садыковых интересовали темы здравоохранения, КТЖ, проблемы со сжиженным газом, а также освещение мирных митингов, пикетов и протестов.

- Айдос Садыков разоблачал режим Назарбаева-Токаева, у него были материалы про резиденцию экс-акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова. Последние материалы были о разработке карьера в Житикаринском районе, против чего выступают местные жители, - сказала участница акции Сандугаш САНД-АХМЕТ. - Мы присоединяемся ко всем гражданам, которые сегодня пришли попрощаться с Айдосом Садыковым. Светлая память о нем будет в наших сердцах.

В конце мероприятия участники прочитали мусульманскую молитву.

Прощание с автором YouTube-канала «Бәсе» прошло сегодня также в Киеве.

В Айдоса Садыкова стреляли 18 июня, а 2 июля он скончался в больнице.

В покушении на убийство украинская полиция подозревает двух граждан Казахстана: Мейрама Каратаева и Алтая Жаканбаева. Каратаев ранее работал в ДВД Костанайской области, но, как сообщили в ведомстве, покинул его в 2019 году.

Как сообщала Генеральная прокуратура РК, 21 июня Алтай Жаканбаев сам сдался органам внутренних дел Казахстана, где его допросили по обстоятельствам дела, а позже задержали по подозрению в совершении данного преступления. Для установления местонахождения Мейрама Каратаева проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Фото из архива "НГ"

Напомним, что костанайцы возлагали цветы к памятнику жертвам политических репрессий 16 февраля, чтобы почтить память российского оппозиционера Алексея Навального, и 24 февраля - в связи с годовщиной начала войны России с Украиной.

Фото Андрея СКИБЫ