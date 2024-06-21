Мейрам Каратаев, 1991 года рождения, покинул органы МВД еще в 2019 году, сообщает пресс-служба ведомства. Ранее жена потерпевшего Наталья Садыкова назвала Каратаева одним из подозреваемых по этому делу и сообщила, что он - работник ДВД Костанайской области.

Мейрам Каратаев / Фото из архива "НГ"



- Относительно гражданина М. Каратаева сообщаем, что еще в январе 2019 года он был уволен из органов внутренних дел и в настоящее время не является сотрудником полиции, - заявила пресс-служба МВД. - Сейчас мы в соответствии с поручением главы государства проводим соответствующие оперативные мероприятия по выяснению всех обстоятельств дела. По результатам данной работы будет предоставлена дополнительная информация.

Вторым подозреваемым по этому делу Наталья Садыкова назвала Алтая Жаканбаева, 1988 г. р.

Напомним, покушение на оппозиционного журналиста Айдоса Садыкова произошло 18 июня в Киеве. Он вместе со своей женой Натальей Садыковой ведет Ютуб-канал "Басе".

По словам Натальи, они с мужем были автомобиле, заезжали во двор своего дома, когда был совершен выстрел.

- Стрелял он в движущийся автомобиль, ему понадобился только один выстрел, чтобы попасть в цель, - рассказывала Садыкова.

На следующий день президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, чтопо линии дипломатического ведомства и правоохранительных органов будут направлены официальные запросы украинской стороне. И при необходимости казахстанские официальные органы готовы подключиться к расследованию.

Сама Наталья Садыкова после этого назвала президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева выгодополучателем.

- Эти подлецы (Каратаев и Жаканбаев - "НГ") получили заказ, 2 июня приехали в Киев, жили по съемным квартирам, следили за Айдосом и продумывали преступление, - пишет Наталья Садыкова в Facebook. - Я не ошиблась ни когда обвинила в покушении Токаева, ни когда сказала, что стрелял профессионал. Мое восхищение украинцам.... Состояние Айдоса без изменений.