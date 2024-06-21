Украинская полиция нашла исполнителей покушения на убийство Айдоса Садыкова. Ими оказались граждане Казахстана, сообщает Exclusive.kz.

Напомним, 18 июня стало известно, что Киеве совершено покушение на убийство оппозиционного журналиста Айдоса Садыкова. Он вместе со своей женой Натальей Садыковой вел канал "Басе". На следующий день произошедшее прокомментировал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"В Казахстане взят курс на укрепление верховенства Закона. Мою принципиальную позицию вы знаете: в стране должен царить Закон и Порядок, другими словами, законопорядок. Все коллизии, разногласия в нашем обществе следует решать исключительно в правовом поле, на основе действующего законодательства, в соответствии с основными международными нормами. Именно с этой точки зрения необходимо рассматривать происшедшее вчера преступление в Киеве в отношении гражданина Казахстана Айдоса Садыкова.

Мною поручено по линии дипломатического ведомства и правоохранительных органов направить официальные запросы украинской стороне по данному серьезному инциденту. В случае необходимости казахстанские официальные органы готовы подключиться к расследованию для оказания содействия в выявлении истины", – цитирует президента tengrinews.kz.

Позднее Наталья Садыкова назвала президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева выгодополучателем.

По информации Натальи Садыковой, исполнителями оказались двое граждан Казахстана: Мейрам Каратаев 9.05.1991 и Алтай Жаканбаев 8.02.1988.

- Эти подлецы получили заказ, 2 июня приехали в Киев, жили по съемным квартирам, следили за Айдосом и продумывали преступление, - пишет она в Facebook. - Причем Мейрам Каратаев - сотрудник ДВД Костанайской области, он занимал первые места на соревнованиях по стрельбе среди сотрудников. Я не ошиблась ни когда обвинила в покушенииТокаева, ни когда сказала, что стрелял профессионал. Мое восхищение украинцам.... Состояние Айдоса без изменений.

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