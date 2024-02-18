Стихийный мемориал в Костанае возник после того, как 16 февраля главной мировой новостью стало сообщение российской тюремной системы о смерти оппозиционного политика Алексея Навального. В тот же день в десятках городов России, в сотнях городов по всему миру прошли акции памяти. Люди выходили на митинги в столицах, скандируя, что политика "убили", отмечая пыточные условия в заключении (Навальный провел в ШИЗО более 300 дней).

Алексей Навальный / Фото Евгения Фельдмана

В Казахстане мероприятия памяти Навального прошли в Алматы и Астане, в Костанае люди несли цветы к памятнику жертвам политических репрессий в парке Победы.

Фото Георгия Говорова

Первый такой мемориал в Костанае состоял из свечки и цветов, а о поводе траура свидетельствовал бело-сине-белый флаг - символ российской оппозиции. Он появился спустя всего несколько часов после первых сообщений ФСИН. К полуночи кто-то забрал флаг и свечу, а к утру 17 февраля, стихийный мемориал и вовсе был разобран.

Фото Ольги Лихограй

Эта новость явно не остановила костанайцев и к вечеру 18 февраля у того же памятника в парке Победы лежали еще больше цветов, свеча, а о поводе траура уже отчетливо свидетельствовала фотография Алексея Навального, привязанная бело-сине-белыми лентами. К тому моменту смерть политика подтвердили его соратники.

Фото Ольги Лихограй

В парке Победы корреспонденту "НГ" удалось поговорить с жителями Костаная, которые пришли почтить память Навального. Некоторые из них не приносили ничего, а просто стояли возле мемориала.

- К нему можно относиться по-разному, но он боролся с режимом, - говорит одна из горожанок. - Просто хочется почтить его память.

- Это наше право - просто скорбеть по человеку, - добавляет другой житель города. - Мы ни к чему не призываем, ни за что не агитируем. Зачем убирать цветы?

Фото Георгия Говорова

Позже неизвестные убрали фотографию Навального и свечи, но оставили цветы. Среди них мы разглядели небольшую, вырванную из блокнота бумажку с надписью: "Покойся с миром, Алексей".