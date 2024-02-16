Российский политик Алексей НАВАЛЬНЫЙ умер в исправительной колонии "Полярный волк" в посёлке Харп. Об этом сообщает Informburo.kz со ссылкой на УФСИН. Причины смерти устанавливаются.

- 16 февраля в исправительной колонии №3 осужденный Алексей Навальный после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи, – говорится в сообщении УФСИН. - Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у него нет данных о причинах смерти Навального, сообщает ТАСС. "Должны медики выяснить", – сказал Дмитрий Песков.

Журналист Никита Могутин обращает внимание на то, что врачи зафиксировали смерть Навального в 14:17, а пресс-релиз о его смерти опубликовали в 14:19.

Соратники Алексея Навального пока не подтверждают смерть политика. Адвокат Навального вылетел в колонию в Харп.

Алексей Навальный родился 4 июня 1976 года в военном городке Бутынь Одинцовского района Московской области. Он выступал в качестве политика, общественного деятеля, юриста и видеоблогера и стал одним из ключевых лидеров оппозиции, противостоящей президенту России Владимиру Путину. Навальный впервые получил известность благодаря своим расследованиям, раскрывающим коррупцию в России.

Его жизнь круто изменилась 20 августа 2020 года, когда он впал в кому из-за отравления боевым отравляющим веществом группы "Новичок". Пройдя курс лечения в Германии, Навальный вернулся в Москву 17 января 2021 года, но был задержан на паспортном контроле.

- У меня есть моя страна и мои убеждения. И я не хочу отказываться ни от страны, ни от убеждений. И я не могу предать ни первого, ни второго. Если твои убеждения чего-то стоят, ты должен быть готов постоять за них. И если надо, пойти на какие-то жертвы, - комментировал Навальный причины возвращения в Россию.

Впоследствии, 22 марта 2022 года, Лефортовский районный суд Москвы приговорил Навального к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество в особо крупном размере и неуважение к суду. За этим последовало еще одно важное решение 4 августа 2023 года, когда Мосгорсуд приговорил Навального ещё к 19 годам колонии особого режима. Его обвинили в создании экстремистского сообщества, финансировании экстремистской деятельности и подстрекательстве к экстремизму в интернете.

Алексея Навального помещали в ШИЗО 27 раз, он провел там более 300 дней.

- Что такое ШИЗО — это неподвижность, малокалорийная еда, нехватка воздуха, постоянный холод. Алексея Навального три года подвергали мукам и пыткам. Как сказал мне врач Навального: тело такого выдержать не может, — заявил Нобелевский лауреат и бывший главный редактор «Новой газеты».

«Это — убийство» - именно такие оценки гибели Алексея Навального звучат во множестве сообщений о случившемся. Правозащитники, политики, журналисты и сторонники с негодованием и болью комментируют объявление тюремного ведомства.