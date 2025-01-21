Активист Сергей ЗИНЧЕНКО сегодня, 21 января, провел перформанс у здания Казахского драматического театра. Он продемонстрировал куртку с надписью "Сатира қылмыс емес" (Сатира не преступление - с каз.). Практически сразу на месте появились сотрудники акимата, полиции и прокуратуры. Правоохранители были в гражданской одежде. Они потребовали прекратить мероприятие. Перформанс продлился не более 5 минут, после чего активист был задержан.

Как пояснил сотрудникам полиции Сергей Зинченко, его перформанс - это попытка выразить поддержку арестованному в Алматы автору сатирического паблика QazNews24 Темирлану Енсебеку, которому вменяют разжигание межнациональной розни, а также независимым журналистам Казахстана.

- Прошу прекратить, - обратился к Зинченко руководитель отдела внутренней политики акимата Костаная Олжас ДУЙСЕКОВ. - Вы все правила знаете. Чтобы проводить санкционированные мирные собрания, митинги, вы должны подать заявку в местные исполнительные органы. Сейчас сотрудники прокуратуры также разъяснят. Еще раз большая просьба - прекратить несанкционированные действия.

В ответ Сергей Зинченко сообщил, что происходящее - не пикет и не митинг, а перформанс. Место выбрано не случайно, так как в театре идет спектакль "АЛЖИР" про лагерь для политических заключенных 20-го века.

- С этим временем сейчас можно проводить параллели, поэтому я выбрал это место, - пояснил активист. - Сейчас задерживают независимых блогеров и журналистов, поэтому я вышел в их поддержку. То, что творится в Алматы, это не закон и порядок, это беззаконие. Почему наши госорганы не хотят выходить на связь с общественниками, прибегать к диалогу? Темирлана задержали за сатиру, за карикатуру - это неприемлимо. В театре им. Омарова поставили реквием "АЛЖИР". Какие есть параллели? Меня также задерживают за свободу мысли, свободу слова.

К театру подошли журналист "НГ" и представители Казахстанского бюро по правам человека. Представители властей неоднократно предлагали собравшимся разойтись. Зинченко в какой-то момент согласился покинуть площадь Целинников. Но после к нему подошли полицейские в форме, которые предложили проехать в отдел "для дачи пояснений по данному факту".

После того, как Сергей Зинченко увезли полицейские, Олжас Дуйсеков прокомментировал ситуацию корреспонденту "НГ":

- Я не могу сказать, задержан ли он. Но в принципе информация нам поступает, что планировался... Не знаю, может ранее он где-то проговаривал о своем перформансе. Все акции, мирные собрания обязательно должны пройти через процедуру уведомления, через отдел внутренней политики. Зинченко акимат не уведомлял, хотя он в этом плане грамотный. Если бы он заранее уведомил... Последнее уведомление о проведении мирного собрания было подано, если не ошибаюсь, в декабре - это зооволонтеры проводили митинг, там было 30-50 человек. Зинченко говорит, что у него перформанс, а не митинг. Но в законе есть понятие "демонстрация". Дальше он может обратиться в органы, чтобы они дали оценку действиям местных властей.

Напомним, что вчера, 20 января, в Алматы задержаны журналист Руслан Бикетов и активистка Асем Жапишева после пикетов в поддержку автора QazNews24 Темирлана Енсебека.

Фото Георгия ГОВОРОВА