Решение вынесла сегодня, 28 января, апелляционная коллегия областного суда. Ранее активиста Сергея ЗИНЧЕНКО оштрафовали на 50 МРП (196 600 тенге) за нарушение правил проведения мирных собраний. 21 января Зинченко провел перформанс у здания Казахского драматического театра. Он продемонстрировал куртку с надписью "Сатира қылмыс емес" (Сатира не преступление - с каз.). Таким образом хотел выразить поддержку арестованному в Алматы автору сатирического паблика QazNews24 Темирлану Енсебеку, которому вменяют разжигание межнациональной розни.

Фото из архива "НГ"

В суде адвокат алматинской коллегии Галым НУРПЕИСОВ заявил, что действия Зинченко стоит расценивать именно как перформанс, а не митинг или одиночный пикет.

- Мнение участкового, который квалифицировал действия Зинченко как организацию демонстрации, оно не подтверждается материалами административного дела, - сказал Нурпеисов. - Судья адмсуда необоснованно вынес решение. На чем основан? На личном мнении судьи. Фактические данные эти выводы не подтверждают. Мы просим это решение отменить.

Нурпеисов отметил, что в деле усматривается попытка преследовать Зинченко за выражение его мнения. Активист с этим предположением согласился.

- Уважаемый суд, считаю, что мои права были нарушены, - сказал Зинченко. - Это право на свободы самовыражения, право на передвижение, свободу мысли. Перформанс был на фоне драмтеатра. Я поддерживаю своего адвоката и прошу суд отменить решение о штрафе.

Судья Ерлик СЕРАЛИН, выслушав стороны, оставил решение о штрафе без изменений. И прокомментировал свое решение:

Кадр из видеотрансляции суда

- По мнению коллегии решение суда первой инстанции является законным и обоснованным. Вина Зинченко полностью доказана материалами дела. Доводы адвоката Нурпеисова были тщательно исследованы и нашли мотивированное отражение в постановлении, с которым коллегия полностью соглашается. В данном случае административная ответственность предусмотрена за необращение в акимат, а также за проведение такого митинга или одиночного пикета без разрешения местного исполнительного органа. Коллегия не согласна, что это был перформанс, так как на видеозаписи объективно видно, когда подошли сотрудники акимата и прокуратуры, Зинченко заявил, что он проводит пикет в поддержку журналиста. То есть фактически таким образом доказывается субъективная сторона в наличии прямого умысла в проведении митинга в поддержку журналиста. Коллегия не согласна, что действия Зинченко расцениваются как жанр искусства, поэтому решение административного суда остается без изменений.

Постановление суда вступило в законную силу.

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