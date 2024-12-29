Один из пассажиров разбившегося в Актау самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, гражданин Кыргызстана, пообщался с журналистами в больнице, где сейчас находится, передает Tengrinews.kz.

Кадр из видео

По данным телеканала 24.kz, мужчину зовут Эрлан Джунушалиев. У него компрессионный перелом и множественные ушибы.

Пострадавший рассказал, что после крушения самолета на место прибыли казахстанские спасатели. Тогда пассажиры еще не знали, где именно упал самолет.

- Сильный удар был. Потерял сознание, поэтому не понял, когда прибыли спасатели, - рассказал кыргызстанец.

По его словам, самолет перевернулся, поэтому пассажиры оказались лежащими вверх ногами. Спасатели вытащили пострадавших, освободив от ремней безопасности.

- После того, как нас вытащили, мы спросили: "Кто вы?". Нам ответили: "Казахи". Мы заплакали. Мы думали, что оказались в другой стране, - рассказал мужчина.

Напомним, 25 декабря близ Актау потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший рейсом AHY8243 по маршруту Баку (Азербайджан) – Грозный (Россия).

Самолет вылетел в 08:49 по времени Астаны из аэропорта Баку на 11 минут раньше запланированного времени. Позже экипаж подал сигнал "чрезвычайная ситуация" (squawk 7700). Пилоты запросили экстренную посадку в аэропорту Актау. Там готовились принять судно, но в 11:30 самолет рухнул в 3 километрах от воздушной гавани.

По информации МЧС Казахстана, на борту находились 62 пассажира и 5 членов экипажа:

42 гражданина Азербайджана;

16 граждан России;

6 граждан Казахстана;

3 гражданина Кыргызстана.

Среди выживших граждане Азербайджана, России и Кыргызстана. Среди казахстанцев выживших нет.

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