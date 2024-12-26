Несколько костанайцев решили сдать кровь для пострадавших при крушении самолёта возле Актау. Об этом "НГ" сообщил трансфузиолог областного центра крови в Костанае Артём ГУСАЧЕНКО. Он пояснил, что в каждой области Казахстана есть центры крови, все они имеют месячный запас на случай таких происшествий.

- Если вдруг возникает ЧС, доноры откликаются, приходят, сдают кровь и запас пополняется, - рассказал Гусаченко. - У нас есть постоянные доноры. При необходимости обзваниваем. Есть универсальная, первая отрицательная, группа крови. Она в запасе в достаточном количестве. В экстренных ситуациях начинают именно с первой отрицательной.

Практики передачи крови в другие регионы нет.

- Мы кровью снабжаем только нашу область: районы и города, - отметил врач. - Мы работаем в системе InfoDonor, она не подразумевает передачу в другие области. Несколько человек приходили и интересовались, можно ли сдать кровь именно для Актау. Насколько я видел социальных сетях, жители Мангистауской области уже начали массово сдавать кровь.

Артём Гусаченко: "Когда случается ЧС, бывает до 120 человек в день"

Снабжать кровью пострадавших в авиакатастрофе Костанайскому центру крови, к счастью, не приходилось. Приближены к такому опыту нередкие в этом году аварии на междугородних трассах. Такие дни отличаются от рядовых будней:

- Очень часто случаются ДТП на междугородних трассах. Идёт оповещение в социальных сетях, обзвон. В обычный день доноров 30-40. Когда случается ЧС, большой наплыв, бывает до 120 человек в день. Идёт усиление - увеличиваем количество терапевтов. Чтобы не было очередей.

Перед праздниками тоже увеличивается потребность в крови:

- На праздники разные бывают ситуации. Обычно это бытовые травмы, травмы от использования пиротехнических средств. Люди больше передвигаются на автомобилях, число ДТП увеличиваются.

- Как быстро кровь используют после сдачи?

- Допустим, сегодня донор сдал кровь. Завтра утром мы можем её выдать в стационар. Сегодня проводятся все анализы. Если все анализы отрицательные - например, гепатит C, ВИЧ - завтра утром кровь выдаётся. Процент брака небольшой - если сегодня пришло 50 человек, завтра только 1-2 компонента спишется.

Фото Олега ПАКА