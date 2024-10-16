В начале октября "НГ" писала о выводах, которые не сделал акимат Рудного после гибели мальчика, которой играл в траншее без ограждений, выкопанной для замены водопровода. На ребенка обвалился грунт.

Об этом случае мы напомнили акиму Костанайской области Кумару АКСАКАЛОВУ 11 октября во время его встречи с населением Рудного. Выслушав ответы чиновников, лишний раз убедились - проблемы с игнорированием требований безопасности масштабные, если не сказать, что системные.

- Предприниматели, которые проводят ремонтные работы, должны соблюсти все меры безопасности в обязательном порядке, - согласился с корреспондентом "НГ" Аксакалов. - Я не специалист и не могу сказать, какие ограждения должны быть установлены. Но я согласен, что все нужно проверить. И виновные, естественно, должны быть наказаны.

Ограждения, о которых говорит аким области, и в Рудном, и в Костанае одинаковые: либо красно-белые ленточки, либо более массивные сетки. Где-то их нет вовсе, а где-то уже через несколько дней после установки валяются на земле. Редкий случай, когда ограждения выглядили внушительно, был во время визита в Рудный президента Токаева. Тогда на месте ремонта установили тяжелые пластиковые ограждения, которые после отъезда высокопоставленного гостя исчезли с улиц города. А теперь местные власти и вовсе разводят руками.

- На 20,6 км ремонтируемых в этом году сетей необходимо 41 км ограждений - это физически невозможно, - признал аким Рудного Виктор ИОНЕНКО. - Да, были ограждения в виде лент. Да, правоохранительные органы сегодня ведут расследование по определению виновных - кто и как должен был это делать (следить за мерами безопасности - "НГ").

Фото из архива "НГ"

Прокомментировал Ионенко и другие городские ЧП:

- Когда у нас бабушка упала в траншею, тут, судя по камерам, сыграла роль ее любознательность. Подрядчик возместил ей всю стоимость лечения. Что касается четырех погибших на мельнице... Да, действительно, есть такое трагическое событие. Один только работник был непосредственно с мельницы, 3 человека были в близких отношениях с технологом этой мельницы, договорных отношений с ними нет. Техника безопасности не соблюдалась! Сейчас аналогично прокуратура взяла это дело на контроль, они дадут юридическую оценку. Но здесь нужно сказать, что человек, находясь на особо опасном производстве, должен понимать меру ответственности. Ни противогаза, ни проветривания канализационных сетей и бункера - этого не было! Отсутствие элементарных знаний теми, кто допускает к работе, и теми, кто их производит. Мы знаем, какие серьезные меры безопасности сегодня на ССГПО. И то, случаются ЧП, человеческий фактор не исключается.

Масштабный ремонт теплосетей в Рудном ведут уже три года, но нормальные ограждения нашлись только к приезду президента. Справедливый вопрос - помогли бы они избежать трагедии? Может да, а может и нет. Ребенок прошел бы мимо ямы и не пытался перелезть. Или прохожие обратили на это внимание. Это наши предположения.

Но то, что каждый такой случай заканчивается расследованием и поиском того, кто наружил эти меры безопасности, это факт. И когда вину перекладывают исключительно на самих пострадавших или родителей, то ответственность чиновников размывается.

Кто контролирует эти ремонтные работы? Кто закупает ограждения? Трагедии происходят не только из-за безответственности подрядчиков, но и из-за того, что нет строгого контроля. Даже после трагедии масштабные проверки проводить не стали. И не планируют.