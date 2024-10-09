Специальная комиссия будет расследовать групповой несчастный случай, в результате которого погибли четыре человека в Рудном. Еще одна комиссия создана в Карагандинской области - там при несчастном случае погибло два человека, а один пострадал. Об этом сообщает КазТАГ со ссылкой на пресс-службу министерства труда и социальной защиты населения.

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«Территориальными департаментами комитета государственной инспекции труда МТСЗН РК по Карагандинской и Костанайской областям созданы специальные комиссии для расследования групповых несчастных случаев, произошедших в регионах, в результате которых, в общем, погибли шестеро человек. В результате расследований будут установлены обстоятельства и причины произошедших трагедий», - говорится в сообщении.

Сообщается, что 5 октября 2024 года в 19.30 часов на территории рудника «Саяк» ТОО «Корпорация Казахмыс» – ПО «Балхашцветмет» горный мастер Д. Игембаев 1990 года рождения, бурильщик шпуров О. Зекей 1967 года рождения и помощник бурильщика М. Турыспаев 2001 года рождения получили отравление неизвестным газом. В результате несчастного случая Игембаев и Турысбаев погибли, а Зекей направлен в городскую больницу Балхаша.

6 октября 2024 года в городе Рудный, на территории мельничного комплекса, арендуемого ТОО «Imperial Agro Group», в мучном бункере № 5 были найдены тела без признаков жизни следующих граждан: Е. Бошыкова 1987 года рождения, А. Утегенова 1994 года рождения, Д. Калауова 1978 года рождения, С. Шакиртаева 1976 года рождения.

По информации руководителя ТОО «Imperial Agro Group», Бошыков оказывал услуги по договору гражданско-правового характера в качестве технолога по пусконаладочным работам. Других погибших директор ТОО не знает, трудовых отношений с данными людьми не имеет.

Отмечается, что для выяснения всех обстоятельств произошедшего и определения наличия или отсутствия трудовых отношений с указанными гражданами департаментом комитета государственной инспекции труда по Костанайской области создана комиссия.