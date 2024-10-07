Четверо рабочих погибли в Рудном
7 октября 2024, 10:48 | Происшествия
Трагедия произошла на одной из мельниц 6 октября. Как стало известно порталу iagorod.kz, утром 6 октября на мельнице по ул. Топоркова погибли четыре человека.
Рабочих в бессознательном состоянии спасатели извлекли из пятиметрового бункера, прибывшие бригады СМП констатировали смерть всех четверых.
Издание направило запросы в Департамент полиции и УЧС.
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