Трагедия произошла на одной из мельниц 6 октября. Как стало известно порталу iagorod.kz, утром 6 октября на мельнице по ул. Топоркова погибли четыре человека.

Рабочих в бессознательном состоянии спасатели извлекли из пятиметрового бункера, прибывшие бригады СМП констатировали смерть всех четверых.

Издание направило запросы в Департамент полиции и УЧС.