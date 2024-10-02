На ул. 50 лет Октября произошел обвал грунта, погиб ребенок 2017 года рождения - его засыпало землей. О трагедии сообщили 26 августа. Спустя месяц корреспондент "НГ" спросил - что изменилось? Как оказалось, чиновники не только не сделали выводов, но и стараются не вспоминать о ЧП.

На следующий день после трагедии траншею начали закапывать, а по периметру натянули ленту / Фото И.Стариковой

26 августа "НГ" запросила комментарий в акимате Рудного. Ведь, как сообщали местные СМИ, во время ЧП на месте не было ни рабочих, ни каких-либо ограждений. Каким образом акимат и его отдел ЖКХ, как заказчик работ, контролировал соблюдение требований безопасности?

- В связи с обращением семьи погибшего ребенка в "Рудный даусы" с просьбой не выставлять и удалить предыдущие публикации касательно их семьи и не обсуждать больше в СМИ данный вопрос, так как это большое горе для родных и близких, комментарии предоставить не представляется возможным, - ответила пресс-секретарь акима Рудного Жансая САРСЕНОВА.

На следующий день аким Рудного Виктор ИОНЕНКО, видимо, забыл о просьбе родителей и, выступая на августовском совещании педагогов, прокомментировал трагедию:

- Кто виноват, конечно, будет наказан, но ребенка не вернешь, - приводит цитату акима интернет-портал "ИА Город". - Нет ничего ценнее, чем жизнь ребенка. Поэтому, как ни прискорбно, я должен сегодня на этой теме остановиться. Я обращаюсь ко всем педагогам, ко всем родителям: необходимо в обязательном порядке следить за детьми. 1 сентября, как только вы будете встречать детей, проведите, пожалуйста, уроки по безопасности. Безопасности на дорогах, безопасности на пешеходных переходах, на тротуарах. Говорите о безопасности на воде, на особо опасных участках и объектах.

Ремонтируемые участки в Рудном в лучшем случае ограждают сеткой, а обходят их часто по проезжей части / Фото Г.Говорова

Мы направили акиму Рудного письменный запрос. В ответе Виктора Ионенко, который поступил 6 сентября, проигнорированы вопросы о том, кто и как осуществлял надзор на объекте, где произошло ЧП. А также о том, какие меры были приняты после трагедии. Ограничился короткой фразой: "Согласно ответу директора ТОО «Рудненский водоканал» Г. Жубикенова, в настоящее время начато досудебное расследование, возбужденное по ч. 1 ст. 279 УК РК. Данные досудебного расследования не подлежат разглашению. Они могут быть преданы гласности только с разрешения прокурора и в том объеме, в каком это будет признано возможным, если это не противоречит интересам расследования и не связано с нарушением прав и законных интересов других лиц".

Расследование, к слову, еще не завершено. В пресс-службе Департамента полиции Костанайской области сообщили "НГ", что следователи ожидают результаты экспертиз.

Зато аким подробно рассказал об уроках безопасности в школах:

- 1 и 2 сентября на классных часах в школах города Рудного были проведены инструктажи по безопасности жизнедеятельности и правилам дорожного движения. Цель мероприятий - развитие у школьников бдительности, осмотрительности и осторожности как в обществе, так и на улице и дома. Данный подход помогает развивать у школьников осознанность и осторожность, что снижает вероятность несчастных случаев.

И это все, что, по мнению чиновников, нужно знать о мерах безопасности на многочисленных стройках и ремонтах Рудного.

Отдуваться за начальника пришлось руководителю отдела ЖКХ Юрию ИТЕМГЕНОВУ. 26 сентября он отчитывался на брифинге о подготовке к отопительному сезону.

Фото с сайта akorda.kz

- Когда в Рудный приезжал президент Токаев, участок ремонтных работ сотрудники теплосетей огородили высоким пластиковым забором, который повсеместно применяют в Астане. Где сейчас эти ограждения и почему вместо них в лучшем случае используют ленточки и сетки? - спросил корреспондент "НГ".

- После несчастного случая был создан оперативный штаб, было проведено совещание со всеми подрядными организациями, - ответил Итемгенов. - Вообще, прежде чем приступить к работам, со всеми подрядчиками проводится инструктаж по технике безопасности. По ямам, по ограждениям. Касательно пластиковых ограждений, которые выставляли во время визита президента, это был локальный участок. В этом году мы поменяли порядка 16 км. Такого количества пластиковых ограждений у нас нет. По нормам предусмотрены цветная лента и сетка, они везде выставляются. Но мы их выставляем, все делаем, как положено, а утром эта сетка лежит на земле. Это наши же жители утром или ночью... Молодежь ходит и ломает.

- Во время съемки, когда доставали тело ребенка, на участке вообще никаких ограждений не было, что подтверждают соседи, - отметила журналистка Ирина СТАРИКОВА.

Юрий Итемгенов сказал, что подрядчики постоянно закупают ограждения, которые предусмотрены сметой работ. Он не смог пояснить, сколько метров ограждений на балансе подведомственных акимату коммунальных предприятий. Не смог ответить и на вопрос, кто следил за огрождением на месте трагедии.

Фото Георгия Говорова

- После трагедии всем подрядчикам было дано предписание, чтобы на всех участках было установлено ограждение, - повторил Итемгенов.

Это предписание можно оценить визуально. Сразу после брифинга корреспондент "НГ" прошел к дому №77 по ул. Ленина - это 5 минут от акимата. Во дворе между несколькими многоквартирными домами велись работы, заказчик - ТОО "Рудненские тепловые сети". На месте был сварщик, ограждающая сетка валялась на земле, причем только с трех сторн. Рядом - детская площадка.

Ограждение возле дома №77 по ул. Ленина. Заказчик работ - теплосети / Фото Георгия Говорова

Впрочем, по городу можно не ходить. Загляните на страничку ТОО "Рудненский водоканал" в Instagram. На редкой фотографии вы разглядите тоненькую ленточку. Спустя месяц после трагедии в Рудном продолжают надеяться на сознательность детей и их родителей. Выводы из смерти ребенка сделаны не были.

Наши постоянные читатели помнят о трагическом случае 2019 года, когда в Костанае на школьника упали футбольные ворота. Полиция тогда возбудила дело, но всоре прекратила расследование за отсутствием состава правонарушения. Не смогли найти ответственных. Акимат Костаная проверил все футбольные поля в городе, а позже провел целую кампанию по передаче детских площадок местным ПКСК и ОСИ. Не имогу судить, насколько это помогло, но мы писали о тех кооперативах, которые свои детские площадки ремонтировали. Может быть, акиму Рудного пройти обучение у акима Костаная - как нужно реагировать на ЧП?