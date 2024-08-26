ЧП произошло сегодня, 26 августа, на ул. 50 лет Октября, где прокладывают трубы холодного водоснабжения, сообщает ИА "Город". В траншее произошел обвал грунта, пострадал ребенок 2017 года рождения - его засыпало землей. Тело извлекли без признаков жизни. По имеющейся информации ребенок один играл в траншее, глубиной три метра. Ограждений по периметру не было.

- 26 августа в Рудном по улице 50 лет Октября около дома в выкопанной траншее для прокладки труб на 7-летнего мальчика обвалился грунт, - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Костанайской области. - Во время происшествия рабочих подрядной организации на месте не было. Тело мальчика извлекли спасатели ДЧС. По данному факту полицией возбуждено уголовное дело за нарушение правил или требований нормативов в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. Проводится проверка, назначены соответствующие экспертизы, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

Ход расследования взят на особый контроль руководства Департамента полиции Костанайской области. Иная информация в интересах следствия в соответствии ст. 201 УПК РК не разглашается.