Несчастный случай произошел сегодня, 21 июня, около 10.30 на ул. П. Корчагина, 90. На помощь женщине 1939 года рождения пришли сотрудники ДЧС.

- Прибывшие на место спасатели с помощью трехколенной лестницы и спасательной веревки подняли женщину на поверхность, после чего ее передали карете скорой помощи, - сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщает ИА "Город" со ссылкой на рудненскую городскую многопрофильную больницу, у женщины диагностировали перелом двух ребер, перелом шейки лопатки и перелом ключицы. Пострадавшая на данный момент находится в отделении травматологии, ей необходимо оперативное лечение.

При обследовании места проведения строительно-монтажных работ, производимых подрядной организацией ТОО «ИМПЕКС», установлено, что имеется ограждение из сетки, установлен переходный мостик, сообщает акимат Рудного со ссылкой на ТОО "Рудненские теплосети"

- По информации очевидцев, пострадавшая подошла к ограждению траншеи и, не дойдя до переходного мостика, взялась за сетку ограждения, потеряла равновесие и упала в траншею, - говорится в сообщении. - Убедительная просьба к жителям быть внимательными и осторожным вблизи производства работ по реконструкции тепловых сетей.Близко к ограждению не подходить, переходить через траншею по переходным мостикам, не перепрыгивать через траншеи, трубы, не срывать сигнальные ограждения.