В марте этого года на костанайский конезавод "Қазақ тұлпары" привезли двух жеребцов из Алматы, чтобы они дали спортивное, рождённое для скачек потомство и спасли от исчезновения костанайскую породу. Как идут дела с разведением потомства от новичков?

Кумир - жеребец чистокровной верховой породы/фото из архива "НГ"

Оба жеребца - из алматинского конезавода Кобыланды. Кумир - 2014 года рождения, чистокровной верховой породы, Триумф - 2016 года рождения, англокостанайской породы. Оба коня имеют характерную костанайскую рубашку, ту самую рыжую масть.

Фото Диаса СУЛЕЙМЕНА

- 34 конематки мы всего покрыли, в том числе 12 кобыл покрыли Кумиром и Триумфом, - рассказал зоотехник костанайского конезавода Виталий ГОФМАН. И ответил на вопрос о состоянии жеребцов: - Пока прижились, всё нормально.

Сейчас в конюшнях "Қазақ тұлпары" 93 головы.

- До 2030 года я разработал программу. У нас на 3 отделения будет 120 голов, - рассказывает Гофман. - Если мы 30 голов купим и 34 головы наши - будет уже 64 конематки. Если мы каждый год будем получать 50 жеребят, на 8 лет 50 умножьте. И продажу будем делать. После тренинга лошадей с достижениями мы обязаны продавать. И, конечно, тогда конезавод встанет с колен.

Юные скакуны ипподрома и их жеребцы на встрече с акимом / Фото Диаса СУЛЕЙМЕНА







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