Касым-Жомарт Токаев подписал закон, направленный на сохранение казахстанских пород лошадей, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение Акорды.

Фото из архива "НГ"

"Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам сохранения и воспроизводства отечественных пород лошадей верхового и верхово-упряжного направлений", - говорится в сообщении пресс-службы Акорды.

Текст закона публикуется в печати.

Ранее пресс-служба Сената Парламента сообщала, что основной целью принятого закона является сохранение генофонда Костанайской породы лошадей, а также проведение селекционной и племенной работы для улучшения ее племенных качеств и увеличения поголовья животных.

"Для реализации данной цели законом вносятся изменения в понятия "племенное животное" и "стандарт породы", в соответствии с которыми к стандарту породы наряду с фенотипическими и продуктивными показателями будут относится и иные полезные качества лошадей, такие как их работоспособность, резвость, выносливость", - сообщила ранее пресс-служба Сената.

Ранее отмечалось, что законодательными поправками предусмотрено субсидирование процедур, направленных на сохранение и воспроизводство костанайской породы лошадей:

приобретение племенными центрами племенных жеребцов производителей спортивного направления зарубежной селекции;

ведение селекционно-племенной работы с племенным маточным поголовьем;

возмещение затрат по их содержанию.

Напомним, в марте этого года на костанайский конезавод «Қазақ тұлпары» привезли двух жеребцов из алматинского конезавода «Кобыланды», чтобы они дали спортивное, рождённое для скачек потомство и спасли от исчезновения костанайскую породу. Кумир - 2014 года рождения, чистокровной верховой породы, Триумф - 2016 года рождения, англокостанайской породы. Оба коня имеют характерную «костанайскую рубашку», ту самую рыжую масть. В обмен на этих двух жеребцов алматинский конезавод взял Рабата - жеребца костанайской породы, к которому подобрали 9 чистокровных кобыл, - «Кобыланды» хочет помочь Костанаю в спасении редкой породы на своей базе.

Договор обмена был заключён на случной сезон, который заканчивается 15 июля. Дальнейшая судьба жеребцов решится по его окончании.

Отметим, Костанайская порода - единственная казахская верхово-упряжная порода спортивного направления, которую используют в национальных видах конного спорта. Сейчас она на грани исчезновения - её особей в племенной книге насчитывается не более 200.