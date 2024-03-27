Новичков Кумира и Триумфа костанайский конезавод «Қазақ тұлпары» презентовал 26 марта. В их семейном древе - победители престижных зарубежных скачек. Жеребцов привезли из алматинского конезавода «Кобыланды» холдинга «Байсеке Агро», чтобы они дали спортивное, рождённое для скачек потомство и спасли от исчезновения костанайскую породу.

Кумир - жеребец чистокровной верховой породы

- Костанайская порода лошадей - молодая, в качестве улучшателей в ней используются чистокровная верховая и арабская породы, - рассказал советник по коневодству компании «Байсерке Агро» Василий МЕЛЬНИКОВ. - В 1950-х годах порода получила признание. Появилась неприхотливая, достаточно крупная и сильная лошадь, очень хорошо адаптированная к суровым условиям северного Казахстана. Она отличается рыжей мастью или, как мы говорим, «костанайской рубашкой». Наша задача - чтобы эта порода не только не пропала, но и стала ещё лучше. Наша миссия - чтобы костанайская лошадь была в каждом казахском подворье. Ведь современная жизнь оттесняет нас всё дальше и дальше от традиционных ценностей казахов. Мы хотим, чтобы молодёжь не прекращала своего общения с лошадью, как и много тысяч лет назад. Чтобы лошадь продолжала воспитывать нашу молодёжь своей добротой и честностью.

Костанайская - единственная казахская верхово-упряжная порода спортивного направления, которую используют в национальных видах конного спорта. Сейчас она на грани исчезновения - её особей в племенной книге насчитывается не более 200.

Василий Мельников рассказал о жеребцах, привезённых из Алматы:

- Рыжый Кумир - чистокровной верховой породы, сын Мерлини и Казачки, 2014 года рождения. Мерлини - жеребец польского происхождения. В Польше он высоко оценён, как скаковая лошадь. Мерлини - прямой потомок скакуна высочайшего класса Элледжед (Alleged) из линии великого Рибо (Ribot), сегодня в лидерах родословных Национальной охотничьей ассоциации (National Hunt Racing). На сегодня линия Рибо - стайерская. То есть они не спринтеры, а стайеры - лошади, способные выдерживать длинные дистанции. То, что нужно для костанайской породы. Его мать Казачка - победительница групповых скачек на алматинском ипподроме. То есть оба родителя у Кумира скакали, и скакали хорошо. Мы надеемся, что эти скаковые качества он передаст своему потомству. Мы хотим, чтобы костанайскую породу использовали в национальных видах спорта - там нужны стайерские способности, потому что в основном забеги проводятся на длинные дистанции.

У Триумфа уже было потомство

Триумф - 2016 года рождения, англокостанайской породы. Его отец Фракассант - чистокровной верховой, был привезён из Франции. Фракассант - родной брат Фрагрант Микса, победителя «Триумфальной Арки», одного из самых престижных турниров европейского конного спорта.

В обмен на этих двух жеребцов алматинский конезавод «Кобыланды» взял Рабата - жеребца костанайской породы. К нему подобраны 9 чистокровных кобыл - конезавод «Кобыланды» хочет помочь Костанаю в спасении редкой породы на своей базе.

- Мы ведём интенсивную работу по практической реализации породы на рынке. Костанайские лошади будут очень хороши для новомодных сегодня Endurance Races (гонки на выносливость) - дистанционных скачек на 60, 120 и 160 км, - отмечает представитель «Байсеке Агро». - Это то, что сегодня арабские шейхи активно финансируют. Возможно, это скоро станет олимпийским видом конного спорта. Чем хороша эндуранс-скачка: на ней защищены и всадник, и лошадь. Каждые 20-40 км есть ветеринарный чек-поинт - на остановочном пункте проверяется моторика сердца и, если лошадь не готова продолжать скачку, её снимают с дистанции.

Василий Мельников также обратил внимание на плачевное состояние территории «Қазақ тұлпары».

- Мы не можем сегодня критиковать «Қазақ тұлпары» за вот это состояние, потому что они недостаточно финансируются, - считает он. - Коневодство и конезаводство - это две разные отрасли. Коневодство - это сельскохозяйственнная продукция: мясо, молоко. Конезаводство же - это спортивная лошадь. Она совершенно по-другому требовательна, на неё затраты значительно выше! Костанайскому конезаводу выделяют средства, как на коневодство. А это одна треть средств, необходимых для конезаводства. Одно дело - разводить табун лошадей, которому нужна маленькая кормовая база, а остальное пропитание они тебенят сами. Другое дело - содержать лошадей на постоянной основе в пределах конезавода, где за каждой особью закреплён конюх, который чистит за ней, кормит и поит три раза в день, стелит солому и обеспечивает ручную случку. Если власти обозначили, что костанайская порода - это национальное достояние, то конезаводы с этой породой должны быть полностью бюджетированными.

- Скорость. Нам нужна скорость, - выражает позицию «Қазақ тұлпары» зоотехник костанайского конезавода Виталий ГОФМАН на экскурсии по конюшням. - Они идут на дальние дистанции - 30-50 км. Нам нужна скорость в 70 км/ч от старта до финиша. Объём сердца у чистокровных верховых больше, чем сейчас у костанайской породы, ударов - 110 в минуту. Скорость они развивают 100 км/ч. Наши костанайские - 80. Есть же разница - новое потомство будет проходить дистанцию быстрее.

Зоотехник с гордостью показывает низкорослого, но крепкого жеребца Агыса.

- Дед Агыса Ин Тзе Уингс принадлежал шейху Мохаммеду бин Рашиду Аль-Мактуму, правителю Дубая. Сам Ин Тзе Уингс был невысоким, но великолепным скакуном, - объясняет Василий Мельников небольшой рост Агыса, помогая Виталию Гофману с экскурсией.

Гофман тоже говорил о нехватке финансирования, но добавил - это сказывается на дефиците кадров «Қазақ тұлпары».

- Сейчас нас финансирует Карабалыкская сельскохозяйственная опытная станция. Государственная поддержка, которую мы получаем, это крохи, - поясняет зоотехник. - Этого недостаточно. На корм для 59 голов лошадей Костанайского конезавода, ремонт и сено нужно 50 млн тенге в год. И это не считая других затрат. Лаборатории, оборудование - у нас в области есть всё, но у меня нет специалистов. Не каждый же к лошади подойдёт. В животноводство никто не хочет идти из-за маленьких зарплат и плохих условий труда - ты постоянно в этом холоде и навозе.

По словам Гофмана, корма, чтобы прокормить новое потомство, у конезавода хватит. Он, кстати, позаботился, чтобы новое поколение от привезённых жеребцов носило характерную «костанайскую рубашку», ту самую рыжую масть.

Кобылы костанайской породы не спешили знакомиться с гостями

- Это было моё условие обмена с "Байсеке Агро" - я сказал: "Мне давайте только рыжих", - рассказал Виталий Гофман.

На вопрос о том, не поздно ли Кумиру и Триумфу давать потомство, представитель «Байсеке Агро» ответил: в 8-10 лет жеребец в полном рассвете сил, и это идеальный возраст для того, чтобы быть производителем.

- Пока договор заключён на случной сезон, - прокомментировал "НГ" Василий Мельников. - Дальнейшая судьба жеребцов решится по его окончании. В этом году их широко используют, как производителей потомства, улучшителей породы. Случной сезон на северном полушарии начинается 18 февраля и заканчивается 15 июля.

Фото Ксении РЕБИК