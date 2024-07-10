Сейчас государство недостаточно финансирует конезавод. О проблеме рассказал зоотехник ТОО "Қазақ тұлпары" Виталий ГОФМАН 10 июля. Указанная должность не отражает в полной мере то, какой объём работы Гофман выполняет в одиночку.

Журналисты и аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ посетили конезавод в связи с подписанием закона, направленного на сохранение казахстанских пород лошадей. Законодательными поправками предусмотрено субсидирование процедур, направленных на сохранение и воспроизводство костанайской породы:

1) Приобретение племенными центрами племенных жеребцов производителей спортивного направления зарубежной селекции;

2) Ведение селекционно-племенной работы с племенным маточным поголовьем;

3) Возмещение затрат по их содержанию.

- Всю родословную я веду один, - говорит Гофман. - Начиная от рождения жеребёнка до взрослого поколения. У нас нет людей. Я один. И зоотехник, и ветврач, и селекционер в одном лице. Я всё делаю. Нет людей из-за зарплаты. У меня 180 тыс. тенге оклад, 140 я получаю на руки. Молодёжь за такие деньги не придёт.

Впервые зоотехник озвучил проблему 26 марта:

- Сейчас нас финансирует Карабалыкская сельскохозяйственная опытная станция. Государственная поддержка, которую мы получаем, это крохи. Этого недостаточно. На корм для 59 голов лошадей Костанайского конезавода, ремонт и сено нужно 50 млн тенге в год. И это не считая других затрат. Лаборатории, оборудование - у нас в области есть всё, но у меня нет специалистов. Не каждый же к лошади подойдёт. В животноводство никто не хочет идти из-за маленьких зарплат и плохих условий труда - ты постоянно в этом холоде и навозе.

Аким области на встрече с Гофманом заявил, что по новому закону государство будет гарантированно финансировать костанайский конезавод, и попросил его "начать набирать штаб".