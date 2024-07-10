ТОО "Қазақ тұлпары" получит субсидии на исследовательскую и селекционную работу по новому закону о сохранении отечественных пород лошадей. Об этом сообщил аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ во время визита на конезавод сегодня, 10 июля.

Поводом для визита стал закон, направленный на сохранение казахстанских пород лошадей, который подписал президент РК.

- Теперь будет финансирование государством. Гарантированное финансирование - вот это важно, - подчеркнул аким области. - Костанайская порода оказалась на грани исчезновения из-за того, что не было финансирования. Вы должны были сами зарабатывать, продавать, заниматься научной работой. Это же невозможно! Субсидироваться будет работа научная, исследовательская, селекционная. Мы должны будем здесь всё отремонтировать. Передадите, возможно, нам конюшни на баланс. Мы из областного бюджета отремонтируем, приведём всю эту территорию в порядок. Обратно потом вернём вам.

Сейчас "Қазақ тұлпары" ожидает государственную поддержку в размере 700 млн тенге на 3 года. Она пойдёт на ремонт конюшен завода. Об этом сообщил зоотехник ТОО Виталий ГОФМАН.

И похвастался достижениями юных скакунов ипподрома:

- На данный момент мы выиграли 4 млн 700 тыс. за два месяца. Два первых места, второе место и третье место.

Денежные сертификаты, которые выиграли скакуны ипподрома