Хамитжан Дихаев, владелец и единственный учредитель фирмы ТОО "Алатау ГорСтрой", монтировавшей скандально известный аттракцион, покинул страну шесть лет назад. Суд признал его преступником, совершившим мошенничество в особо крупном размере, а Костанайский облдепартамент экономических расследований объявил в международный розыск. Как говорится, ищут давно, но не могут найти. Или не хотят? Этим вопросом задается спецкор газеты "Время" Стас КИСЕЛЕВ, чью статью "НГ" публикует с разрешения автора.

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Что ж, мы готовы сообщить информацию для генпрокурора и прочих заинтересованных лиц и структур: мы знаем, где находится Дихаев. Но об этом чуть позже.

Про его делишки нам приходилось писать не раз. 16 лет назад - о том, как он был осужден за лжепредпринимательскую деятельность (“Время” от 22.5 и 23.10.2008 г.). Затем - про дело о хищении дихаевской фирмой Kulan Ltd 252 миллионов тенге на проекте модернизации овоще­хранилища, а вслед за ним и об афере, сделавшей Дихаева знаменитым на весь белый свет (“Время” от 20.6 и 13.8.2019 г.). Речь об опасном для жизни чертовом колесе, установленном в городе Рудном. У многих еще свежи в памяти видео кульбитов кабинок аттракциона на самой верхотуре: одна из них, раскачанная ветром, провернулась вокруг своей оси рекордные 17 раз!..

Кстати, за колесо, оказавшееся китайской подделкой, из бюджета было уплачено 334 миллиона тенге при цене производителя… 80 миллионов тенге. Хороший бизнес, не правда ли?

Вот только если по своему первому уголовному делу Хамитжан Дихаев отбыл наказание в зоне, то, едва запахло жареным по второму, он оперативно смылся за рубеж.

Скриншот ориентировки

Отвечать за проделки мужа пришлось оставшейся в стране его супруге Зире ДИХАЕВОЙ: суд признал ее соучастницей преступления и приговорил к пятилетнему заключению с отсрочкой исполнения приговора по причине наличия малолетних детей. Посадили за решетку и юриста фирмы Дихаева “АлатауГорСтрой” Александ­ра ГАВРИЛЬЧИКА. Морализировать не будем. Это просто факт: человек нанес реальный ущерб Казахстану и скрылся, поставив под удар близких ­людей.

Впрочем, отсутствие подозреваемого в стране не основание для прекращения дела. Есть достаточно эффективный инструмент - международный розыск, есть специализирующийся на этом Интерпол. Но Дихаев неуловим!

Может, он залег на дно? Сменил внешность или даже пол? Нет. О новых похождениях героя наших публикаций по секрету всему свету рассказывает интернет.

А там пишут, что гос­подин Дихаев совершенно открыто, если не привольно, проживает в Грузии. Он охотно раздает интервью, рассказывая о себе как о политическом беженце (видимо, намекая на то, что установка сошедших с ума аттракционов, мнимая реновация овощехранилищ и мошенничество на сотни миллионов тенге - это действия исключительно политические). На международный розыск он, судя по всему, плевал, как и на публикации зарубежных СМИ, в которых деяния Дихаева характеризуют как “восточную сказку о вымогательстве”.

К примеру, в YouTube можно найти дихаевские размышления о правовом беспределе в Казахстане, “стопроцентно продажных судьях” и почему-то, как это ни странно, о Навальном. На ресурсе pln-pskov.ru висит статья о предполагаемой причастности Хамитжана Дихаева к корпоративному шантажу. По-своему о том же рассказывает англоязычный сайт techbullion.com, где сообщается, что наш беглец “покинуть Грузию не может - мешают огромные личные долги”, но выступает в роли защитника широкого круга жертв предполагаемых мошенников. Подобных примеров интереса в сети к нашему антигерою немало.

Вкратце информация зарубежных ресурсов такова: якобы Дихаев с группой соратников обрабатывает быстрорастущие криптовалютные компании, угрожая им порчей репутации. Расчет, судя по всему, верный, ведь для них это основа бизнеса. И тогда оклеветанную платформу старые клиенты начинают покидать, а новые - избегать.

Как же работает корпоративный шантаж? Сначала запускается массовая рассылка с обвинениями в адрес руководителей компании-жертвы, потом в соцсетях формируются группы “недовольных”, которые начинают бомбежку негативной информацией. Ну и когда клиент готов (то есть устал отбиваться от голословных обвинений и черного пиара), ему поступает предложение, от которого трудно отказаться: выплатить отступные. Нового здесь, по сути, ничего, все эти действия - калька с тактики американских мафиози 30-х годов прошлого века. Просто их последователи перешли на новый технологический уровень.

В интернете утверждают, что жертвой новой дихаевской “банды” стала дубайская компания Meta Force Владимира ОХОТНИКОВА. Мы отправили запрос в эту компанию с просьбой подтвердить или опровергнуть факт шантажа и участия в нем Хамитжана Дихаева и получили официальный ответ от руководителя департамента медиа­контента Сабины ПЕДРАЦЦОЛИ:

“Сотрудники и клиенты Meta Force действительно получают послания в соцсетях, подписанные Хамитжаном Дихаевым. В посланиях приводятся не соответствующие действительности факты, призванные скомпрометировать руководителей компании. Нам известно, что в сети идет поиск лиц, недовольных сотрудничеством с Meta Force. Мы подтверждаем, что через третьих лиц нам передали требования выплаты отступных. Сначала сумма составляла миллион долларов, затем ее подняли до пяти миллионов долларов. Meta Force заявляет, что ни при каких условиях не будет платить ни господину Дихаеву, ни его представителям. С господином Дихаевым компания никогда не вела каких-либо переговоров, это противоречит нашим корпоративным правилам. Мы подтверждаем готовность защищать свою репутацию в судебном порядке и любыми законными способами”. Вот так.

Впрочем, не столь уж важно, чем именно занимается Хамитжан Дихаев за границей (пусть об этом заботятся правоохранительные органы иностранных государств). Важнее то, что ведущий активную жизнь беглец странным образом не попадает в поле зрения наших силовиков.

В ориентировке на разыскиваемого Дихаева предлагается сообщать о его местонахождении. Однако сейчас даже это излишне, он ведь сам себя то и дело сдает, открыто сообщая о своей гео­графической локации. Что ж, в соответствии с казахстанскими законами просим ответственных лиц считать нашу публикацию официальным запросом, в котором мы требуем прояснить ситуацию с розыском беглеца от правосудия.

Между тем не так давно казахстанская Генеральная прокуратура информировала о своих успехах в работе по поиску преступников, объявленных в международный розыск. Сообщается, что по запросу Генпрокуратуры Грузии наша страна выдала преступника, виновного в причинении тяжких телесных повреждений. Похоже, грузинские коллеги теперь перед нами в экстрадиционном долгу?

Так сделайте им официальный запрос. Делов-то.

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