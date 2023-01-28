Бывший руководитель отдела строительства акимата Рудного Динмухамбет Тлеуов отбывает 10-летний срок в учреждении средней безопасности, юрист Александр Гаврильчик - 8-летний. 20 января 2023 года коллегия ВС РК по уголовным делам рассмотрела их ходатайства.

Динмухамбет Тлеуов

Сроки лишения свободы исчисляются с осени 2019 года, когда они оказались под арестом. Приговор суда первой инстанции состоялся в ноябре 2020 года, апелляционной - 4 мая 2021 года.

Александр Гаврильчик

Тлеуов и Гаврильчик были основными фигурантами по делу о присвоении бюджетных средств, направленных на строительство в Рудном колеса обозрения. Маслихатом города на этот объект была утверждена к освоению сумма 348 030 309 тенге. Заказчик - отдел строительства акимата Рудного. Руководил отделом Тлеуов, которому в силу должностных полномочий и были вверены указанные средства. Подрядчиком стало ТОО «АлатауГорСтрой», которому юридические услуги оказывал Гаврильчик.

С самого начала это строительство привлекало к себе пристальное внимание горожан. Его считали чересчур дорогостоящим, у подрядчика были конфликты со службой технадзора, рабочий проект подвергался корректировке.

Установленное все-таки в парке «Достык» колесо единожды даже покатало рудничан 1 мая 2019 года. Но чуть позже в соцсетях появилось видео с заснятыми кабинками, которые сильно раскачивались на ветру и переворачивались. По ходатайству общественного объединения «Центр защиты прав потребителей г. Рудного» эксплуатацию аттракциона приостановили. Затем центр обратился с иском в суд о запрете использования колеса как небезопасного. И в апелляционной инстанции эксплуатация аттракциона была признана противоправной.

А параллельно набирало силу следствие по растрате бюджетных средств при строительстве ставшего одиозным объекта. В итоге по уголовным статьям осудили 7 человек, жестче всех наказали Тлеуова и Гаврильчика.

Тлеуова - за злоупотребление должностными полномочиями, взяточничество, служебный подлог и присвоение бюджетных средств в сумме 166 765 792 тенге с причинением ущерба государству в особо крупном размере. Гаврильчика - за пособничество должностному лицу, пособничество в мошенничестве, подделку официального документа. Оба получили длительные сроки лишения свободы, а также Тлеуову пожизненно запрещено занимать должности на госслужбе, в судах, Нацбанке РК и т. п., Гаврильчику - в течение 8 лет запрещены материально-ответственные и административно-распорядительные должности.

О чем осужденные ходатайствовали перед ВС РК? Тлеуов оспаривал эпизод с получением взятки в 200 000 тенге от руководителя проектной компании, просил изменить приговор в этой части. Гаврильчик вообще полностью отрицал вину и просил его оправдать.

У обоих доводы ходатайств коллегией Верховного суда признаны необоснованными. Тлеуову, впрочем, приговор изменен в части назначения дополнительного наказания - есть небольшое несоответствие перечня должностей, которые он не может пожизненно занимать, нормативному постановлению ВС РК. Кроме того, с него ошибочно дважды взят принудительный платеж (50 500 тенге) в Фонд компенсации потерпевшим.

Но в истории с обращением в ВС РК есть и гораздо более важный момент - оба осужденных пытались отбиться от обязанности погасить государству ущерб размером в 330 млн тенге. Однако и в этом коллегия по уголовным делам им отказала.

- Судом установлено, что Тлеуов Д. М. подписал акты приемки выполненных работ ТОО «АлатауГорСтрой» с заведомо ложными сведениями об объемах выполненных работ, стоимости и комплектации аттракциона, что в последующем послужило основанием направления платежных документов для производства перечисления бюджетных денежных средств на счета ТОО «АлатауГорСтрой» в сумме 330 000 000 тенге. Следовательно, суд апелляционной инстанции правильно пришел к выводу, что ущерб государству был причинен в результате противоправных действий осужденных Тлеуова и Гаврильчика и обоснованно взыскал с них солидарно в пользу ГУ «Аппарат акима Костанайской области» указанную сумму, - говорится в постановлении коллегии Верховного суда.

Интересно, что возмещать ущерб осужденные должны еще с момента приговора Костанайского областного суда, то есть с мая 2021 года. Взыскателем является акимат Костанайской области, в суде это и была потерпевшая сторона.

«НГ» готовит запрос в акимат, чтобы выяснить, обращался ли взыскатель с заявлением о направлении исполнительного листа, в каком состоянии исполнительное производство. Как пояснили «НГ» юристы, что-то взыскать можно в течение трех лет, потом поздно будет.

Еще один вопрос - уже акимату Рудного: что все-таки власть намерена делать с демонтированным колесом обозрения. Один раз аким города Куандык Испергенов уже сообщал «НГ», что аттракцион хранится на складе какой-то бюджетной организации. Это навсегда?