С инициативой демонтировать колесо обозрения выступило АО "Рудныйсоколовстрой". Об этом сообщили 9 ноября на официальной страничке акимата Рудного в Instagram.

- Во исполнение судебных актов АО «Рудныйсоколовстрой» вышел с предложением оказать помощь, без финансовых затрат для бюджета города, демонтировать объект «Колесо обозрения», - коротко сообщили в акимате. - Конструкция «Колеса обозрения» складируется на охраняемой территории.

Руководство "Рудныйсоколовстрой" отказывается комментировать "НГ" свою инициативу.

Сам демонтаж, как рассказали нашему корреспонденту рабочие в парке "Достык", начался 6 ноября.

- Нам дали сжатые сроки, я не знаю, сколько нам понадобится на разбор, - сообщил один из рабочих. - Здесь работают пока 4 монтажника, но позже, когда будем разбирать каркас колеса, приедет кран и присоединятся ещё рабочие. Демонтаж всегда сложнее монтажа, потому что не мы монтировали, не знаем, как всё собрано. И так видно, что кабинки криво установлены, даже визуально.

Ранее руководитель отдела строительства Рудного Даурен Жакенов добился отсрочки на исполнение судебного решения до марта 2021 года. Планировалось демонтировать колесо через проведение отдельного тендера, который подразумевает не только оплату самого демонтажа, но и разработку проекта. Кто разрабатывал проект для АО "Рудныйсоколовстрой" и кто осуществляет технический надзор над работами по демонтажу, пока неизвестно.

Фото Георгия ГОВОРОВА