Специализированный межрайонный экономический суд Костанайской области частично удовлетворил заявление отдела строительства акимата Рудного и отсрочил демонтаж скандального аттракциона до 31 марта 2021 года.

Фото из архива "НГ"

Госорган просил предоставить отсрочку на год - до октября 2021 года, отдел строительства даже разработал план проведения госзакупки и демонтажа колеса. Но в суде посчитали, что шести месяцев для организации работ вполне достаточно.

Отрочить демонтаж колеса обозрения также просил истец по делу о его незаконном строительстве - ОО "Центр защиты прав потребителей г. Рудного". Но общественники в своем заявлении указывали более раннюю дату - 13 января 2021 года.

- Определениями суда от 2 октября в удовлетворении заявлений ЦЗПП отказано, - сообщил "НГ" руководитель общественного объединения Николай ГИНЬЯТОВ. - Суд считает, что "изменять способ и порядок исполнения решения суда в данном случае какой-либо необходимости вообще не имеется, так как в настоящее время демонтировать объект возможно и так только силами сторонней организации", что возможно только в рамках проведения госзакупок работ по демонтажу сооружения. В удовлетворении заявления о предоставлении отсрочки до конца этого года или до 13 января 2021 года, поддержанного прокуратурой области, суд также отказал, указав, что срок считает недостаточным, потому что процедура проведения госзакупки предполагает более длительный срок.

Ранее за неисполнение решения суда о демонтаже был оштрафован на 38 892 тенге руководитель отдела строительства Рудного Даурен Жакенов. Он рассказал "НГ", что готов демонтировать аттракцион, но пока не знает, сколько для этого потребуется выделить средств из городского бюджета. Но предположил, что речь пойдёт о десятках миллионов тенге.