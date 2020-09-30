Такое решение вынес 18 сентября специализированный административный суд Рудного. В постановлении об административном правонарушении указывается, что руководитель ГУ «Рудненский городской отдел строительства» Даурен ЖАКЕНОВ не исполняет решение СМЭС о демонтаже колеса.

Фото из архива "НГ"

- Доводы Жакенова о том, что не может своими силами лично исполнить решение суда, не могут быть приняты во внимание, поскольку во вступившем в законную силу решении суда указано о возложении обязанности демонтажа также и на ГУ, руководителем которого он является, - отметил в своем постановлении судья административного суда Естай СУЛТАН. - Кроме того, в адрес Жакенова старшим судебным исполнителем 20 июля 2020 года направлялось уведомление о последствиях неисполнения решения суда. В данном случае суд считает, что Жакенов, являясь должностным лицом, руководителем государственного учреждения, ответственным за деятельность ГУ в целом, зная о наличии общественного резонанса, связанного с данным объектом, не в полной мере исполняет свои обязанности по исполнению указанного решения суда. Не принимает все возможные меры, а лишь ограничивается направлением заявлений в суд о разъяснении решения суда и направлением уведомлений в ТОО «АлатауГоСтрой».

Сам Даурен Жакенов сообщил "НГ" 28 сентября, что еще не оплатил штраф в размере 38 892 тенге, так как намерен обжаловать решение административного суда. По мнению руководителя отдела, он свои обязанности полностью выполнил, а штрафовать должны руководителя ТОО «АлатауГорСтрой» - подрядчика, который устанавливал этот аттракцион. Он также отметил, что в бюджете отдела строительства на 2020 год не заложены средства на работы по демонтажу, техническая база для таких работ также отсутствует.

Фото Георгия ГОВОРОВА



- Я неоднократно обращался в суд с просьбой разъяснить кто должен нести финансовые затраты, - говорит Жакенов. - Суд и судебные исполнители в своих документах ссылаются на резолютивную часть решения СМЭС, где через запятую ответственность возложить демонтаж возложена на наш отдел и подрядчика. Но ведь есть и мотивировочная часть решения суда, где чётко указано, что «порядок демонтажа объекта подлежит установлению непосредственно госорганом в лице отдела строительства», как уполномоченным органом в этой области. Я понимаю эти слова так, что мы обязаны провести только организационные работы. Я неоднократно выезжал в офис ТОО «АлатауГорСтрой». В первый раз столкнулся с закрытой дверью. Второй раз встретил там сотрудников, но они ничего вразумительного не ответили. Я общался с директором ТОО Испуловым по телефону, но он то в Нур-Султане, то в Семее. Если бы суд указал нам демонтировать за свой счёт, а потом истребовать с «АлатауГорСтрой»... Но, опять же, в решении указаны двое. Суд разъяснения не даёт. Я готов найти место складирования. Я уже запросил у них график производственных работ и проект демонтажа - результат нулевой. Возлагают ответственность на двоих... Один уклоняется от исполнения, но я же что-то делал...

Жакенов не назвал точную сумму, которая потребуется на демонтаж колеса обозрения, но он предполагает, что речь пойдёт о десятках миллионов тенге.

Сейчас в экономический суд обратились и Жакенов, и руководитель ОО «Центр защиты прав потребителей Рудного» Николай ГИНЬЯТОВ с одинаковой просьбой - назначить новый срок демонтажа аттракциона. Гиньятов указывает, что исполнительное производство в отношении ТОО «АлатауГорСтрой» прекращено, потому что «организация фактически бездействует, банковские счета арестованы, учредитель в международном розыске, все работники уволены, все документы и печати изъяты следственными органами», и просит дать отсрочку до 13 января. Причем руководитель ЦЗПП настаивает на том, что в постановлении областного суда чётко сформулировано: «Доводы о том, что ГУ только принимает объекты в эксплуатацию и не вправе самостоятельно решать вопросы отчуждения и демонтажа вверенного им имущества, то есть, исполнить решение о понуждении к демонтажу, несостоятельны. Понуждение к действию судебным актом не является самостоятельным решением вопроса об отчуждении».

- Вам не обидно, что деньги налогоплательщиков пойдут на ликвидацию последствий коррупции чиновников? - спросил Гиньятова корреспондент «НГ».

- А как по-другому? - ответил он. - По закону ведь работодатель отвечает за действия работников. И материально в том числе. Вот государство и расплачивается, как и другие работодатели, за действия работников. Но потом, исполнив свои обязательства, имеет право регрессных требований о возмещении ущерба к виновным лицам. Технадзор 10 раз просил прекратить строительство. Но его игнорировали вплоть до областного управления. Здесь не вина конкретного руководителя отдела строительства Тлеуова, а государства в целом. Понятно, что людям не нравится, что демонтаж будет за их счёт. Но другого пути нет. Как «АлатауГорСтрой» будет демонтировать? Это же сложные инженерные задачи, чтобы колесо не рухнуло при демонтаже.

Даурен Жакенов просит СМЭС разъяснить, кто должен нести финансовые затраты по демонтажу? Если ответственность все-таки возложат на отдел строительства, он обещает демонтировать колесо до апреля 2021 года. Зимой провести госзакупки и разработать ПСД, а весной, когда оттает снег, разобрать саму конструкцию.