В суде №2 Костаная сегодня, 23 ноября, завершился процесс над представителями заказчика и подрядчика строительства скандального аттракциона. Судья Батырбек Кудабаев признал этих двух подсудимых виновными практически по всем предъявленным им статьям.

Бывшему руководителю отдела строительства акимата Рудного Динмухамбету Тлеуову вменялись в вину хищение бюджетных средств в особо крупном размере, использование в целях личной выгоды должностных полномочий, взяточничество, воспрепятствование законной предпринимательской деятельности. Правонарушения касались нескольких объектов, которые строились в Рудном. Но самым дорогостоящим было колесо обозрения. Суд счел доказанным тот факт, что из 330 млн тенге бюджетных средств, выделенных на этот аттракцион, почти 167 млн тенге не были потрачены на строительство, а в результате согласованных действий Тлеуова и нанятого юриста подрядной фирмы ТОО «АлатауГорСтрой» Александра Гаврильчика поступили в их личное распоряжение. Из всей суммы 52 млн тенге, говорилось на процессе, ушли Тлеуову.

По совокупности обвинений Динмухамбет Тлеуов приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности, без конфискации имущества, с пожизненным лишением права работать на госслужбе. Отбывание наказания исчисляется с 27 сентября 2019 года, когда он был водворен в СИЗО.

Александр Гаврильчик, который также обвинялся в хищении бюджетных средств, пособничестве в мошенничестве, подделке официальных документов, приговорен к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности. Гаврильчик подделывал подписи на актах выполненных работ, признал этот факт в суде. Однако считал, что подпись не равнозначна подделке самого документа.

- Но на основании подписанных им актов были получены значительные бюджетные средства, которые они использовали по своему усмотрению, - пояснил свою позицию после оглашения приговора судья.

Из семи подсудимых, вовлеченных в орбиту этого уголовного разбирательства, шестеро были наказаны разными сроками лишения свободы, от полугода до десяти лет. Только один взяткодатель остался на свободе, но обязан выплатить государству 3 млн тенге или 15-кратный размер взятки в размере 200 тыс. тенге, которые он дал Тлеуову.

Гражданский иск о том, что Тлеуов и Гаврильчик должны погасить весь ущерб за колесо в сумме 330 млн тенге, этот суд оставил без рассмотрения. Иск может быть рассмотрен в новом судебном заседании, так как на момент уголовного разбирательства аттракцион не был оценен.