Процесс по уголовному обвинению представителей заказчика и подрядчика одиозного аттракциона подходит к концу. Сегодня, 17 ноября, в суде № 2 Костаная все участники разбирательства высказались в прениях и подсудимые произнесли последнее перед приговором слово.

Дело, по которому уже около полугода ведется судебное следствие, многоэпизодное, подсудимых семеро.

Фото Георгия ГОВОРОВА

Самая резонансная часть разбирательства, безусловно, связана с колесом обозрения, установленном в Рудном за 330 млн тенге. Оно признано опасным, сейчас идет его демонтаж. Кроме того, обвинение доказывает, что поставили в парке «Достык» совсем не то, что планировали, цена на это «не то» умышлено завышена, а почти 167 млн бюджетных тенге похищены в результате согласованных действий теперь уже бывшего руководителя отдела строительства Рудного Динмухамбета Тлеуова и руководства подрядной организации ТОО «АлатауГорСтрой». Однако учредитель ТОО Хамит Дихаев находится в международном розыске, обвинение ему не было предъявлено, под суд попал нанятый в ТОО юрист Александр Гаврильчик, который, по его словам, был все время на связи с Дихаевым, выполнял его указания и сопровождал проект настолько плотно, что даже ставил поддельные подписи под актами выполненных работ.

Тлеуов и Гаврильчик обвиняются в хищении и растрате бюджетных средств в особо крупном размере, один - с использованием служебного положения, другой - в качестве пособника мошенничеству. Тлеуову вменяют также служебный подлог, Гаврильчику - подделку официальных документов. Тлеуов обвиняется еще и в воспрепятствовании предпринимательской деятельности компании технадзора «Надежда С», которую незаконно выдворили со стройплощадки аттракциона, а также, по другим эпизодам, в неоднократном получении взяток. Размер их - от 200 тысяч тенге до автомобиля Nissan Qashqai.

По мнению гособвинителя Еркебулана Айтбаева, все обвинения были надлежащим образом доказаны. Он попросил суд назначить для Динмухамбета Тлеуова меру наказания в виде 11 лет лишения свободы, без конфискации имущества, с пожизненным запретом работать на госслужбе. Отбывание срока - в учреждении средней безопасности. Александру Гаврильчику прокурор просит назначить 8 лет лишения свободы, без конфискации, с запретом занимать в коммерческих структурах административно-распорядительные должности, отбывание срока - в учреждении средней безопасности. До вынесения приговора меру пресечения обоим не менять, время пребывания в СИЗО - а это уже больше года - зачесть в срок отбывания наказания.

Гособвинитель считает также, что у суда есть все основания удовлетворить гражданский иск о возмещении солидарно этими подсудимыми бюджету 330 млн тенге. За аттракцион, который сейчас демонтируют.

Наказания запрошены по совокупности обвинений, но самым весомым был эпизод по колесу.

Подсудимые вину не признали. Тлеуов - полностью. Гаврильчик признает лишь то, что ставил поддельные подписи на документах, но настаивает, что сами акты выполненных работ готовил сметчик, он ничего в них не менял. Оба категорически отвергают умысел и корысть в своих действиях.

- Последние полтора года показали, как легко у нас подставить, оговорить человека, - сказал в последнем слове подсудимый Динмухамбет ТЛЕУОВ. - Возможно, где-то я ошибался. Но это только по молодости, неопытности, из-за отсутствия специальных знаний...

Подсудимый Александр ГАВРИЛЬЧИК говорил, что у него в руках бывали большие деньги, но он совершал действия с ними согласно распоряжениям учредителя Дихаева. Сам же работал за зарплату, она у него составляла около 200 тысяч тенге в месяц.

- Я всецело доверяю суду. Прошу вынести справедливое решение, - сказал он в последнем слове.

И оба подсудимых, и их адвокаты считают, что гражданский иск с требованием погасить 330 млн тенге им предъявлен неправомерно.