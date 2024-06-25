График работы в Казахстане могут изменить из-за перехода на единый часовой пояс. Об этом журналистам сообщила министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"С марта мы перешли на новый часовой пояс, сейчас рано светает, и в соцсетях предложения разные высказываются, в том числе начинать трудовой день на час раньше, так как зимой будет рано темнеть. Как вы на это смотрите? Есть ли такие планы?" - поинтересовались у Жакуповой журналисты в кулуарах правительства.

Министр пояснила, что работодатель и работники сами могут договориться о пересмотре графика, так как договор согласуется и заключается двумя сторонами.

"Поступает множество предложений, мы их рассматриваем и отвечаем в едином формате так: есть договор между работодателем и работниками и они могут договориться о рабочем графике. Чтобы не завершать работу, когда будет темно, если сейчас, например, рабочий день начинается в 09:00, то они могут договориться начинать работу в 08:00, и тогда работодатель может рассмотреть возможность сокращения рабочего дня на час. Это несложно, работник и работодатель могут договориться", - ответила Светлана Жакупова.

Она уточнила, что предложение по пересмотру рабочего графика уже направили частным и бюджетным организациям.

Напомним, что с 1 марта на всей территории Казахстана установили единое время. До этого Костанайская область с 2004 года жила в часовом поясе UTC+6 и тем самым опережала свое поясное время на 1 час 46, хотя географически находится в часовом поясе UTC+4. Сейчас расхождение с истинным полднем в Костанайской области составляет 46 минут.

В апреле казахстанцы запустили петицию за отмену перевода времени, которая к 7 июня собрала 50 тысяч подписей. Рабочая группа с привлечением автора петиции, активных экспертов с обеих сторон, ученых и чиновников будет рассматривать ее в течение около 40 дней.

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