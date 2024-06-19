Разработчик проекта по смене часового пояса в Казахстане прокомментировал петицию казахстанцев, которые требуют вернуть прежнее время, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По словам члена межведомственной группы, специалиста по прикладной хронобиологии Болата Нурхожаева, такая реакция населения была ожидаемой. При этом он считает, что летом следует начинать рабочий день на час раньше.

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"Минпросвещения и Минтруда должны были с местными исполнительными органами урегулировать время работы и учебы, хотя бы время учебы, чтобы дети не возвращались в позднее время зимой. Достигнуть этого можно сокращением продолжительности уроков всего на 5 минут. А работу в летнее время надо начинать утром на час раньше. То есть жизнедеятельность людей должна сдвигаться на более раннее время. В мировой практике, в Японии и Корее например, не сдвигая часы на летнее и зимнее время, регулируют это началом работы на час раньше", - говорит Нурхожаев.

Он также ответил на недовольство жителей регионов, где рассвет начинается в 3 часа ночи.

"Летом светает в 3 часа, зимой светает позже, это естественный природный процесс, на это мы влиять не можем. В Европе, например, рабочий день начинается в 7 утра и в 3-4 часа дня заканчивается. Теперь, смотрите, парадокс возникает. Если сейчас в 3 часа рассвет, люди не могут спать. Ну, хорошо, мы сдвинули, и рассвет будет в 4 часа. А работать-то мы все равно начинали в 9. Мы же не начинали работу в 7-8 часов утра, даже когда рассвет был в 4:00. Что делали эти люди, когда рассвет был в 4 часа, что они делали до 9 часов? Они спали. А что им мешает сейчас спать?" - добавил Нурхожаев.

Каким должен быть здоровый сон?

Он отметил, что, в частности, Алматы и Астану вернули в их естественный часовой пояс, а ранее казахстанцы жили по декретному времени, принятому во времена Сталина.

"Пятый часовой пояс - это природное поясное время восточных областей Казахстана, наиболее приближенное к солнечному местному природному времени. Как может природное время нам навредить? Это абсурд. Мы должны адаптироваться к солнечному времени, а не наоборот, по социальному сдвигать на более позднее время или как нам нравится", - убежден Болат Нурхожаев.

По его мнению, темнеть должно около 20 часов вечера, это наиболее естественное для человека время.

"Темное время суток должно наступать где-то на 2 часа раньше отхода ко сну. Здоровым считается время отхода ко сну вечером между около 10 и 11 и пробуждение утром в 6. Это правильный сон. Тогда у нас темное время должно наступать когда? В 8 часов вечера. Это нормально. Это приводит к улучшению жизнедеятельности, нормализации режима отхода ко сну и раннему пробуждению", - объяснил хронобиолог.

Привыкли жить неправильно?

Он заверяет, что за долгие годы существования неправильного временного пояса казахстанцы привыкли к нездоровому режиму.

"А что у нас случилось, когда мы жили по декретному, неправильному времени? Мы ложимся поздно, поздно встаем, или при раннем пробуждении сокращалось время сна, дети лишались важной предутренней фазы быстрого сна. Эта фаза важна для консолидации информации, улучшения памяти и даже интеллекта еще неокрепшего, формирующегося организма. Все это доказано нынешней наукой. Поэтому во многих странах, которые когда-либо по какой-либо причине сдвигали стрелки часов, вопрос времени бурно обсуждается, принимаются решения. Россия официально отказалась от декретного времени в 2014 году, Мексика вернулась в поясное время", - резюмировал хронобиолог.

Часовой пояс UTC +5. Cкриншот с сайта geo.m-globe.ru

Напомним, что с 1 марта на всей территории Казахстана установили единое время. В Астане, Алматы, Шымкенте, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской областях, а также в областях Абай, Жетысу и Улытау сдвинули стрелки на 1 час назад. Таким образом, вся страна начала жить в часовом поясе UTC +5.

В апреле казахстанцы запустили петицию за отмену перевода времени, которая собрала 50 тысяч подписей.

Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин ранее сообщил, что будет собрана рабочая группа с привлечением автора петиции, активных экспертов с обеих сторон, ученых и чиновников. Рассмотрение займет около 40 дней.

Географически Костанайская область находится в часовом поясе UTC+4, но фактически с 2004 года жила в часовом поясе UTC+6 и тем самым опережала свое поясное время на 1 час 46 минут. Костанайские общественники и активисты не один год боролись за возвращение природного часового пояса в Костанайской области, даже судились с министерством торговли и интеграции.

В 2018 году вернуть природное время удалось Кызылординской области, которая находится в одном часовом поясе с Костанайской. Тогда кызылординцам удалось доказать правительству, что возврат природного времени необходим.

Сейчас расхождение с истинным полднем в Костанайской области составляет 46 минут.